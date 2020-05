Kommentar zum Feuerwehrgerätehaus: So kann es nicht weitergehen

Es kehrt wieder Leben in den Ferienpark Allgäu von Center Parcs ein. Wenn auch in kleinen Schritten. Mit dem Neustart am Freitag, 29. Mai, sind rund 20 Prozent der Ferienhäuser belegt. Das entspricht rund 1300 Besuchern, wie die neue Parkleiterin, Andrea Nestle, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagt. Vorerst weiter dicht bleibt das Gelände aber für Tagesgäste.

Im Ferienpark Allgäu gelten während der Corona-Pandemie strenge Vorschriften.