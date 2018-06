Komm-Festival steigt in Weingarten

Mit zahlreichen Bands, einem Nachwuchs-Poetry-Slam-, Improvisationstheater und viele Angebote für Kinder findet am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, zum vierten Mal das Komm-Festival statt. Das Kulturzentrum Linse verspricht als Veranstalter viele spannende und frische Acts, die ein facettenreiches Programm bieten werden. Am Freitag steht von 16 bis 24 Uhr die Musik im Mittelpunkt. Jungen Bands und Musiker aus der Region wie „Neon Diamond“ oder die Big Band der Hochschule Weingarten spielen auf.

Bereits am späten Samstag Vormittag beginnt das Programm für die ganz kleinen Gäste. Dann wird der „Kleine Münsterplatz“ zum Markt der Attraktionen mit dem Quatschmobil des Familientreffs Weingarten. Am Nachmittag bieten verschiedene Gruppen ein Programme für die ganze Familie, inklusive den Auftritten verschiedener musikalischer Newcomer, organisiert vom Team Jugendarbeit Weingarten.

Am Abend steht dann beim Improvisationstheater und dem Nachwuchs-Poetry freche, spontane, schlagfertige und geschliffene Sprache im Mittelpunkt Slam mit jungen, regionalen Slam-Poeten. Zum Abschluss gibt es eine DJ-Live-Performance geboten.

Amnesty-Bus auf dem Münsterplatz

Auf dem Münsterplatz wird während des Festivals der gelbe Doppeldecker-Bus von Amnesty International stehen. Unter dem Motto „Du kannst großes bewegen“ tourt der Bus seit Jahren durch Deutschland. Mit der Aktion will die Menschenrechtsorganisation auf ihre Arbeit und ihre Aktionen aufmerksam machen.

Eine wichtige Aktion ist diesesmal die Petition für den inhaftierten Taner Kilic, Vorstandvorsitzender von Amnesty in der Türkei. Das Amnesty-Mobil ist am Freitag, 8. Juni von 16 bis 22 Uhr und am Samstag von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet. Ehrenamtliche Mitarbeiter stehen für Fragen zur Verfügung. Kinder können im Bus Stofftaschen bemalen.