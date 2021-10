Auf rund 6000 Euro wird laut Polizeibericht der Schaden geschätzt, der bei der Kollision zweier Autos am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an einer Fußgängerüberquerung in der St.-Longinus-Straße in Weingarten entstanden ist. Eine 23-jährige Renault-Fahrerin bemerkte das Bremsen eines vorausfahrenden 39-jährigen VW-Fahrers zu spät. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.