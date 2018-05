Kollision am Kaufland: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei in Weingarten: Am Samstagmittag zwischen 11.45 Uhr bis 12.10 Uhr kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge auf dem 2. Parkdeck des Kaufland-Parkhauses in der Karlstraße. Ein parkender Audi A6 wurde an der linken Seite der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei 3000 Euro. Die Spuren deuten möglicherweise auf ein rotes Verursacherfahrzeug hin. Der Verursacher entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0751-8036666 angenommen.