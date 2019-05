Knobloch verpasst die Norm nur knapp

Die LG Welfen hat im Weingartener Lindenhofstadion den landesoffenen Frühjahrsmehrkampf ausgetragen. Schon in den vergangenen Jahren hatte sich die Region Südbaden mit Athleten und auch einigen Helfern mit eingeklinkt. Dieses Jahr waren darüber hinaus auch Athleten aus dem Vorarlberger Leichtathletikverband (VLV) und den Anrainerstaaaten des Bodensees (Internationale Bodenseeleichtathletik) mit am Start, sodass die Organisatoren durch die hohe Teilnehmerzahl, aber auch durch die Komplexität des Wettkampfs an ihre Grenzen kamen.

Die Leistungen der LG-Welfen-Athleten stimmten beim Heimwettkampf. So wurden einige Qualifikationen für höherklassige Meisterschaften geschafft, wobei Eric Fischer (TV Weingarten/Männer) nur eine Hundertstelsekunde fehlte. Über 110 Meter Hürden kam er auf 15,61 Sekunden, minimal zu wenig, um an den deutschen Juniorenmeisterschaften teilnehmen zu dürfen. Allerdings kann es Fischer in zwei Wochen bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Heilbronn erneut versuchen.

Dort wird voraussichtlich auch Maxi Mendel (TVW/U18) über 100 Meter Hürden starten, da sie am Samstag eine starke Vorstellung mit 15,52 Sekunden ablieferte und damit den Qualifikationswert von 16,90 Sekunden deutlich unterbot. Im Siebenkampf der U18 kam Mendel auf starke 4098 Punkte mit weiteren guten Leistungen über 100 Meter (13,20 Sekunden), mit persönlicher Bestleistung im Hochsprung (1,56 Meter) und 2:32,16 Minuten über 800 Meter. Mit ihren Vereinskameradinnen Hanna Rothenhäusler (3624 Punkte) und Bianca Klugger (2595 Punkte) gelang Mendel der Mannschaftssieg im Vierkampf und Platz zwei im Siebenkampf.

Einen ungeschliffenen Juwel hat die LG Welfen in Yannik Knobloch (TVW/U20), der schon den Siebenkampf im Februar in der Halle gewann. Aus den USA kommend, wartete der talentierte Läufer am Wochenende mit starken Leistungen auf. So kam er über 100 Meter auf 11,40 Sekunden und über 400 Meter auf 51,02 Sekunden. Auch über 1500 Meter ließ Knobloch nichts anbrennen und lief unangefochten in 4:50,36 Minuten zum Gesamtsieg der U20. Durch kleine technische Schwächen im Speer- und Diskuswurf, aber wiederum persönlichen Bestleistungen im Kugelstoßen (13,37 Meter) und Stabhochsprung (3,50 Meter) sowie nicht ganz gelungenem Weitsprung von 6,20 Metern, aber sehr gutem Hochsprung über 1,92 Meter kam er auf 6199 Punkte. Auf den Qualifikationswert für die deutsche Meisterschaft in Ulm fehlten Knobloch nur 101 Punkte.

Die beiden U18-Jugendlichen der LG Welfen, Kaan Müller und Matti Hauck (beide TVW), mussten trotz einzelner Bestleistungen wie etwa 5,83 Metern im Weitsprung und 1,64 Metern im Hochsprung durch Hauck und 16,55 Sekunden über 110 Meter Hürden (Qualifikation für baden-württembergischen U18-Meisterschaft in Heilbronn) durch Müller, ihre Mehrkämpfe wegen kleinerer Verletzungen abbrechen.

Mädchen qualifizieren sich

Für die baden-württembergischen Meisterschaften qualifizierten sich mehrfach die W15-Mädchen der LG Welfen, Carmen Kamps und Suvi Odenbach (TVW). Kamps gelangen schnelle 100 Meter in 13,28 Sekunden, eine persönliche Bestleistung über 80 Meter Hürden (13,02 Sekunden), 1,52 Meter im Hochsprung und in 2:30,34 Minuten über 800 Meter die zweitbeste Zeit ihrer Altersklasse. Zudem steigert sich Kamps von Wettkampf zu Wettkampf im Weitsprung auf nun 4,81 Meter. Das hat ihr auch zur persönlichen Bestleistung von 3379 Punkten im Siebenkampf verholfen. Dies gelang auch Odenbach, die ihre Kugelstoßbestleistung auf 10,93 Meter hochschraubte, durch Sprungbeinumstellung auf 4,62 Meter im Weitsprung kam und sich im Speerwerfen auf 28,58 Meter steigerte. Sie kam auf 3311 Punkte und verbesserte ihre Bestleistung um fast 200 Punkte.

In der W12 schaffte es Katja Hiller (TSB Ravensburg) aufs Siegertreppchen. Mit 10,84 Sekunden über 75 Meter, 4,28 Metern im Weitsprung, 1,28 Metern im Hochsprung und 27 Metern im Ballwurf wurde sie im Vierkampf mit 1641 Punkten Dritte.