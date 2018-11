Knapper Sieg für B-Juniorinnen des TV Weingarten

Die B-Juniorinnen des TV Weingarten haben in der Württembergliga gegen den TV Altenstadt mit 30:29 (15:14) gewonnen.

Beide Teams starteten mit einem irren Tempo und intensiven Zweikämpfen in die Partie. In den ersten zehn Minuten vermochte sich in dem sehr fairen Spiel keine Mannschaft abzusetzen. Erst Mitte des ersten Durchgangs war der TVW mit drei Toren in Front. Der TVA ließ nicht locker und kämpfte sich bis zum Pausenpfiff wieder auf ein Tor heran.

Die zweite Spielhälfte sollte nichts für schwache Nerven werden. Bezeichnend für die knisternde Spannung war, dass keine der beiden Teams sich in der kompletten zweiten Hälfte mit mehr als zwei Toren absetzen konnte. Eine Minute stand es 29:29. Altenstadt bekam einen Siebenmeter zugesprochen. Aber TVW-Keeperin Selina Grimm hielt. Die Stimmung in der Halle war nun auf dem Siedepunkt. Mit dem letzten Angriff traf Katinka Karolyi zum Sieg für Weingarten. Der Jubel kannte keine Grenzen mehr.

„Nach dem Spielverlauf wäre auch für beide Teams ein Punkt verdient gewesen“, resümierte TVW-Trainer Oliver Borrmann. „Dennoch zieh ich einmal mehr den Hut vor den Mädels und ihrem Willen bis zu letzten Sekunde ohne dabei kopflos zu agieren! Unglaublich, dass wir als deutlich jüngeres Team gegen einen solch erfahrenen Gegner bestehen können. Und das alles auch noch gegen eine so groß gewachsene 6:0-Abwehr spielerisch gelöst haben.“

Die TVW-Mädels sind als Zweiter weiter in der Tabellenspitze der Württembergliga und genießen den Moment.