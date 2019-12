Klostercafé auf dem Martinsberg steht vor dem Aus

Gutscheine für das Martinus-Klostercafé können vor Ort oder bei der St. Elisabeth-Stiftung zurückgegeben werden. Wer einen Gutschein besitzt darf sich auch schriftlich oder telefonisch unter der Nummer 07524/906100 an die Stiftung wenden. Sie erhalten den Wert des Gutscheins in bar oder per Überweisung zurück. (sz)