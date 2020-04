Klimapartner aus Brasilien holt sich Know-how in Oberschwaben

Städtepartnerschaft mit Schwerpunkt Klimaschutz: Für eineinhalb Jahre ist Marcelo Schrubbe aus Weingartens brasilianischer Partnerstadt Blumenau nun mit seiner Familie in Weingarten, um sich in Sachen Energie und Klimaschutz weiterzubilden. Er arbeitet in dieser Zeit bei der Energieagentur Ravensburg, die die Blaupause abgibt für seine künftige Arbeit im Süden Brasiliens. Die Zeit will er auch nutzen, um Land und Leute kennenzulernen, wobei das Coronavirus seiner Reiselust nun einen Strich durch die Rechnung macht. Das Projekt ist Teil vom Bundesprogramm „50 kommunale Klimapartnerschaften“, bei dem deutsche Städte mit ihren Südpartnern Handlungsprogramme zu Klimaschutz und Klimaanpassung entwickeln. Es wird finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

„Entschuldigen Sie mein Deutsch, aber ich lerne noch.“ Seit Dezember ist Marcelo Schrubbe nun in Weingarten, der Partnerstadt von Blumenau, und er hat keinen Grund, sich zu entschuldigen. Man versteht den freundlichen Mann mit gepflegtem Bart sehr gut. Für eineinhalb Jahre hat der 42-Jährige samt Frau und zwei Töchtern seiner Heimat in Südamerika den Rücken gekehrt, um sich in Oberschwaben fit zu machen für Klimaschutz und dessen Vermittlung. Das Bewusstsein dafür sei in Brasilien nicht so ausgeprägt, zumal in armen Regionen, sagt er. Das will seine prosperierend Heimatstadt Blumenau (350 000 Einwohner) im Süden Brasiliens im Rahmen des Klimaprojektes mit Weingarten, das seit den Siebzigerjahren eine Fahnenpartnerschaft mit Blumenau unterhält, ändern.

Alles begann vor fünf Jahren

Vor fünf Jahren startete der transatlantische Dialog mit gegenseitigen Besuchen und gemeinsamen Workshops. Ein Projekt dieses globalen Austausches ist nun die Installierung einer Energieagentur in Blumenau nach dem Vorbild hier. Ein Kompetenzzentrum, bei dem sich Bürger, Unternehmen und Kommunen über Energieeinsparung und Ausbau von erneuerbaren Energien informieren können. Dabei profitiert Marcelo Schrubbe, der als Direktor dieses Pilotprojektes in Blumenau vorgesehen ist, von der 20-jährigen Erfahrung der Energieagentur in Ravensburg. Es gehe neben der Schaffung von rechtlichen Voraussetzungen und Finanzierungsmöglichkeiten vor allem um die Bildung der Leute, sagt Schrubbe, auch der Kinder. Sie wolle man sensibilisieren für erneuerbare Energien, zumal für Sonnenenergie, die in Brasilien bis jetzt nur sieben Prozent am Gesamtenergiebedarf ausmacht.

14 Städte in der Region um Blumenau beteiligen sich an dem Leuchtturmprojekt, das in das ganze Land ausstrahlen soll. Die Arbeit ist das eine, aber auch privat will die Familie Schrubbe hier ankommen. Sie besuchen Museen, Theater, Konzerte. Mit Handball will Marcelo anfangen. Seine Töchter gehen in die internationale Klasse der Oberstadtschule. Seine Frau besucht Deutschkurse bei der Volkshochschule und übt ansonsten ihren Beruf als Firmenberaterin brasilianischer Unternehmen via Skype aus. Die Fasnet habe die Familie in Gänze mitgemacht. Närrische Umtriebe, die man in Blumenau so nicht kenne. Dafür gibt es in der, von einem deutschen Einwanderer 1850 gegründeten Stadt, ein Oktoberfest nach Münchner Art mit Dirndl, Bier und Lederhosen.

Deutsche Tugenden geschätzt

Überhaupt schätzt Schrubbe deutsche Tugenden, wie Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Effizienz. Viel reisen möchten sie während ihres Aufenthaltes hier. Deutschland, Europa kennenlernen. Waren schon Salzburg und Wien. Doch jetzt werden sie vom Coronavirus ausgebremst. Auch seine sei betroffen, und man mache sich Sorgen. Heimweh nach Freunden oder Eltern habe er nur selten. Was er vermisst, ist das brasilianische Essen, das auf viel Fleisch setzt. Fleisch, das er gerne auf dem in seiner Küche integrierten Barbeque-Grill brutzelt.