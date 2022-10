Klima-Tage in der Linse in Weingarten

Das Kulturzentrum Linse lädt wieder zu informativen Abenden rund um die Klimakrise ein. Los geht es am Donnerstag, 13. Oktober, um 19 Uhr mit dem Film „90 Meter“ über den Altdorfer Wald, der von jungen Aktivisten besetzt wurde. Der 55-minütige Film begleitet die Aktivisten in ihrem Lebensalltag im Wald bis hin zu politischen Aktionen. Zu Gast auf dem Podium: Regisseur Claudio Brauchle und die Aktivisten Samuel und Charlie.

Am Dienstag, 18. Oktober, 19 Uhr zeigt die Linse den Dokumentarfilm „Der laute Frühling“ über die jährlich steigenden CO2-Emissionen. Die Besucher schauen mit Hilfe von animierten Sequenzen in die Zukunft und beschreiben, wie eine gesellschaftliche Transformation aussehen könnte. Zu Gast auf dem Podium: Professor Wolfgang Ertl, Ralf Rundel, Professorin Silvia Queri und Frank Matschinski von der Bürgerinitiative gegen den gewerblichen 1000-Kühe Stall in Hahnennest.

Der Dokumentarfilm „Am weißen Faden“ läuft am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr. Er begibt sich auf die Suche nach alten und verloren geglaubten Gemüsesorten. In einem kleinen Dorf in Süd-Deutschland kämpft Patrick Kaiser um das vielfältige Saatguterbe der Erde. Zu Gast auf dem Podium: Regisseur Claudio Brauchle und Gärtner Patrick Kaiser.