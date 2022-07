Klima bewegt die Schule am Martinsberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der letzten Juniwoche setzen sich alle Kinder und Lehrkräfte der Schule am Martinsberg intensiv mit dem Thema „Klima bewegt uns“ auseinander. In dieser Projektwoche konnten sich die Kinder in zwölf Einzelprojekten mit den Themen Plastik – plastikfrei, Ökologischer Fußabdruck, Wasser, Wald, Garten, Recycling, Textilien und Nachhaltigkeit in der Mode oder dem Regenwald beschäftigen. Es wurde geforscht, gebuddelt, erfahren, entdeckt, gewerkelt, gedruckt, gemalt, gesägt und vieles mehr. Auch am Schwanenweiher entstand ein bleibendes kleines grünes Klassenzimmer mit Schildern zur Baumbestimmung und einem riesigen Insektenhotel.

Unterstützt wurden die Lehrkräfte durch Mitarbeitende des BUND, des NABU, einer Textilkünstlerin, einem Künstler, einer Waldpädagogin und zahlreichen Studierenden.

Zum Ende der Projektwoche waren alle Eltern zum Schulfest eingeladen. In einer Rallye durch das Schulhaus informierten sich die Kinder mit ihren Familien über die Inhalte der Projekte, beantworteten die Fragen auf ihrem Laufzettel und bekamen dann von den Vertretern des Fördervereins eine Kugel Eis. Außerdem konnten unter anderem selbst hergestellte Wachstücher, Samentütchen oder Körperlotion erworben werden. Eine Gruppe organisierte sogar einen Kleiderflohmarkt. Auch die Eltern haben sich enorm engagiert und das Fest im Schulhof mit leckerem Gebäck und Getränken bereichert.

Das Highlight war der gemeinsam gesungene Klimasong, zu dem alle Kinder einen Tanz aufführten. Der neue Oberbürgermeister Clemens Moll war neben weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung der Einladung gefolgt und konnte sich an seinem ersten Arbeitstag in Weingarten einen ausgiebigen Eindruck von unserem Schulleben und unserer Schulgemeinschaft machen.

Ein herzliches Dankeschön gilt der Stadt Weingarten, die es mit der Unterstützung aus dem „Klimafond“ ermöglichte, die Projektwoche noch vielfältiger und nachhaltiger gestalten zu können.