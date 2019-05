Klezmer und Musik von jüdischen Komponisten

„Dreams and Prayers“ nennt der Klarinettist David Orlowsky sein Programm. Das klingt zunächst weder nach Klassik noch nach Jazz oder Klezmer. Und doch ist an diesem Abend alles davon enthalten, indem man einiges auf neue und frische Art hört.

1981 in Tübingen in einer musizierenden Familie geboren, hat Orlowsky mit zehn Jahren mit dem Schlagzeug begonnen. Doch erst mit 13 Jahren hörte er Giora Feidman Klarinette spielen – und nahm zum ersten Mal dieses Instrument zur Hand. Als Schützling des weltbekannten Musikers Feidman wurde er später an der Essener Musikhochschule ausgebildet und erhielt ein Stipendium für New York.

Die tiefe Liebe zur Klezmer-Musik, die sich seit über 40 Jahren einer stetigen Renaissance erfreut, zieht sich dabei wie ein roter Faden durch Orlowskys Karriere. Er ist klassisch ausgebildeter Klarinettist – mit einem großen Entdeckerinteresse an unbekannteren Stücken und an der Neuinterpretation klassischer Werke von Mendelssohn oder Prokofjew.

So ist auch sein Programm kein simpler Mix von unterschiedlichen Musikstilen, sondern eine Art Rückbesinnung auf musikalische Traditionen und deren Neuausdeutung. Deshalb gibt es im ersten Teil klassische Moderne und Romantik: Mit Prokofjews „Ouvertüre über hebräische Themen für Klarinette und Streicher op. 34“ in einer Bearbeitung von Jarkko Rühimäki, bei der die samtige Klarinette als einzige vokale Stimme über allen schwebt. Es folgte Mendelssohns „Andante“ aus der selten gespielten Sonate für Klarinette in Es-Dur, die im Arrangement von Sergej Drabkine modernistisch schräg verzogen erscheint.

Wie wirkt darauf das original besetzte Mendelssohn-Streicheroktett in Es-Dur op. 20? Man meinte es gut zu kennen – und ja, natürlich ist es in seiner kantablen Seligkeit unverwechselbar. Dennoch hört man es wieder neu. Die dunklen Streicher von massiver Dichte, leichthändig die Violinen im schön dialogisch aufgebauten Andante, rasend schnell das Scherzo, ein wahnwitziges Tempo im Presto.

Erfrischend ist der gesamte Auftritt des 2010 gegründeten jungen Schweizer Ensembles Chaarts mit sechs Musikerinnen und fünf Musikern. Die sind ganz in Schwarz gekleidet und mit Notentablets ausgerüstet, während Orlowsky noch analog mit Papier dabei ist. Die Tablets ermöglichen im zweiten Teil des Konzerts, der mit Ernest Blochs dreiteiliger Suite „From Jewish Life“ und dem meditativen „Prayer“ beginnt, das Lesen der Noten auf fast dunkler Bühne. Da entsteht eine fast liturgische Stimmung, die sich in der „Supplication“, deren emotionaler Wirkung man sich kaum entziehen kann, noch steigert, als Orlowsky mit einer langen Bassklarinette dazu kommt; der dritte Satz „Jewish Song“ beschleunigt nach Klezmer-Art mit fast klirrenden Tönen. So fügen sich auch die „Sechs jüdischen Lieder und Tänze“ von Betty Olivero – vom Klagelied bis zum rasend schnellen Tanz nahtlos an.

Den Abschluss bildet eine, von David Orlowsky launig moderierte eigene Werkfolge von Klezmerstücken, nach Motiven von Naftule Brandwein oder eigenen Anregungen komponiert. Da erzählt er mal leise und sanft, mal verhalten oder vergnügt vom Leben und den Gefühlen: meisterlich und fernab von jedem musikalischen Klischee.

Lag es an der allgemeinen Stimmung oder war es doch wohl diese musikalische Sprache, die das Haus zum Jubeln brachte? Solche Begeisterung erlebt man in Weingarten bei einem Kammerkonzert nicht alle Tage. Sie wurde mit zwei Zugaben belohnt – und in dem wehmütig beginnenden Stück „Happiness“ mit einem wunderschönen Cellosolo.

Was folgte, war ein Riesenapplaus: lang, ehrlich, herzlich.