Klausur statt Kultur im Weingartener Kuko

Wo sonst kulturelle Veranstaltungen stattfinden, geht es für viele Studenten der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) in diesen Wochen um Marktpsychologie, Robotik und Innovationsmanagement. Die Semesterprüfungen finden trotz Corona statt. Um dabei die geltenden Vorschriften einzuhalten, weicht die RWU laut Pressemitteilung auf die Räumlichkeiten des Weingartener Kultur- und Kongresszentrums (Kuko) aus.

Spezielles Hygienekonzept notwendig

Die Prüfung von so vielen Menschen in einem großen Raum macht ein besonderes Hygienekonzept notwendig. Verantwortlich für die Organisation und Umsetzung vor Ort ist Tillmann Pfaue, Leiter des Technischen Betriebs an der RWU. Dafür war auch eine enge Rücksprache mit der Betriebsärztin der Hochschule nötig.

„Die größte Frage ist: Wie bringt man die Leute rein und wieder raus und wie finden alle gut verteilt ihren Platz?“, sagt Pfaue. Die Studenten werden in Gruppen in den Raum hineingelassen. Die im Raum verteilten Aufsichten und die Prüfer achten darauf, dass die freien Plätze systematisch gefüllt werden und sich Kontakte so reduzieren. Die Studenten tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, die sie nur am Sitzplatz abnehmen dürfen. Um den Kontakt weiter zu begrenzen, werden die Arbeitsblätter am Ende nicht eingesammelt, sondern in entsprechende Boxen am Ausgang gelegt.

Besondere Belastungen

Die Nutzung des großen Saals soll sicher und effizient sein. So finden immer mehrere Prüfungen gleichzeitig statt. Die Blätter der Klausuren liegen schon vor Beginn auf den Tischen bereit und unterscheiden sich farblich. Bis zu sieben Fächer wurden schon zur gleichen Zeit geprüft, meistens seien es aber zwischen drei und fünf, so Pfaue.

Den Hochschulbetrieb in Pandemie-Zeiten aufrecht zu erhalten, sei eine Herausforderung, schreibt die RWU weiter. Die Umstellung auf neue Lernsituationen erfordere Flexibilität, Engagement und Geduld. Auch das praktische Arbeiten in den Laboren sei nur eingeschränkt möglich. Um diese Belastungen abzufedern, hat der Senat der RWU auf Anregung der Studierendenschaft beschlossen, nicht bestandene Prüfungen im aktuellen Sommersemester nicht als Fehlversuch zu werten. Zusätzlich dazu hat das Land Baden-Württemberg für alle im Sommersemester 2020 eingeschriebenen Studenten die Regelstudienzeit um ein Semester verlängert.