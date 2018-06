Klaus Schuker liest inder Linse aus seinem Buch

Der Ravensburger Autor Klaus Schuker liest am Samstag, 14. Januar, um 18.30 Uhr im Kulturzentrum Linse aus seinem aktuellen Buch „Unser Ravensburg – Geschichten und Anekdoten“.

Mit den Geschichten in diesem Buch erinnert Klaus Schuker an die 50er- bis 70er-Jahre in Ravensburg. Orte werden zum Leben erweckt, die es heute gar nicht mehr gibt: das alte Eisstadion am St.-Christina-Hang, das „Rotes Haus“ genannte alte Gefängnis in der Wilhelmstraße oder die ehemalige Kreissparkasse neben dem „Burgtheater“.

Wie es einer Ravensburgerin in der Fremde erging, warum ein Ravensburger Kommissar für einige Tage zum Gesangsstar wurde und weshalb es einem kleinen Mädchen fast das Herz brach, als es nicht zum Rutenfest gehen konnte.

Über den Autor: Klaus Schuker, 1959 in Ravensburg geboren, lebt seit 1989 als freier Schriftsteller in Berg und hat mehrere Krimis veröffentlicht. Wichtig ist ihm seine literarische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Schulen ( mehr als 1500 Lesungen und Schreibwerkstätten). Schuker ist Mitglied in der Krimiautorenvereinigung „Das Syndikat“.

Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro (ab 15 Uhr in der Linse) oder unter www.reservix.de .