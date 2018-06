Klatsch und Kunst mit dem Klopömpel

Die 11 ist eine närrische Zahl. Und genau seit elf Jahren ist in Weingarten eine närrische Gruppe unterwegs, die abseits der etablierten Zünfte und Narrenvereine für allerlei fasnächtlichen Schabernack auf den Straßen sorgt: Die Altdorfer Tratschbasen sind eine freie Narrengruppe, kein Verein, keine Zunft und doch mit kunstvollen Masken und phantasievollen Häsern. Mit witzigen Aktionen zeigen sich die Tratschbasen auch immer wieder am Mittwoch vor der Fasnet auf dem Weingartener Wochenmarkt. In diesem Jahr schuf die Tratschbasen-Künstlerin – sie nennt sich „Chantal de Ventouse“ – einen närrischen Altar.

Wo Chantal de Ventouse im vergangenen Jahr noch mit dem Klopömpel Porträts von Passanten zeichnete, lassen sich an diesem Mittwoch einige Marktgänger auf einen Blick durch das Guckloch im so genannten „närrischen Triptychon“ ein. Der Tratschbasen-haus-und-Hoffotograf lichtet sie mit einer zur Wasserspritze umgebauten Plattenkamera ab. Und schon bald sammeln sich in der Fußgängerzone der Karlstraße vor dem Altstadtstüble die Passanten, um sich genau anzuschauen, was da vor sich geht.

Weingartener Fasnetsgeschichte

Die Tratschbasen sehen sich in einer Tradition, die in Weingarten schon alt ist, aber nur noch selten zu sehen ist. Frei Kostümierte Narren zogen schon immer zur Fasnet durch die Stadt, auch beim sonntäglichen Narrensprung. Ein Blick in die Nachbarschaft zeigt, dass das in der Region durchaus üblich ist: In Bad Waldsee beispielsweise besteht der halbe Umzug aus frei kostümierten Gruppen, die keiner Narrenzunft angehören, sondern oft Mitglieder von örtlichen Vereinen sind. „In Weingarten sind solche Gruppen früher oft unterwegs gewesen. Heute sind es noch das Rote Kreuz als Clowns und eben wir“, berichtet Andreas Reutter. Er ist einer der Urheber der Altdorfer Tratschbasen – auch wenn er als Archivar und Zunftrat der Weingartener Plätzlerzunft kein Paradebeispiel für einen „freien Narren“ ist. Dafür hat er Ahnung von Fasnet und ihrer Geschichte – und so sind die Tratschbasen zwar noch nicht alt, beleben aber alte Weingartener Fasnetsgeschichte wieder, die seit dem 18. Jahrhundert belegbar ist. „Mit fünf oder sechs Mitgliedern hat alles angefangen“, erinnert sich Reutter an die Gründerzeit der Tratschbasen im Jahr 2006. Bei der Brunnenputzete sind die neuen Narren damals zuerst aufgetreten. Inzwischen zählt die Gruppe rund 40 aktive Mitglieder, die sich kreativ und engagiert an der Fasnet beteiligen.

Anonymität unter der Maske

Die kunstvollen Masken stammen aus Kriens in der Schweiz, vom unter Narren bekannten Schnitzer Toni Meier. Die Häser wechseln von Jahr zu Jahr, je nachdem, unter welchem Motto die Tratschbasen Klatsch und Tratsch in der Stadt verbreiten. „Wir legen großen Wert darauf, anonym zu bleiben“, erklärt Reutter – auch er lüftet nicht das Geheimnis, unter welcher Maske er steckt.

Und auch bei der mit dem Pömpel bewaffneten Chantal de Ventouse gibt es nur vage Vermutungen, dass sich unter der Maske Jürgen Fankenhauser-Erlitz verbirgt, der in Weingarten vor allem als närrischer Künstler für die Plätzlerzunft bekannt ist. Genährt wird dieser Verdacht allerdings durch die Malerei auf dem närrischen Triptychon: Von „Alte Weiber und Enta“ bis zum „Ofaloch“ sind da einige Weingartener Narrensprüche zu lesen, die der Maler schon unter seinem echten Namen in Kunstwerke einfließen ließ. Und auch die recht – sagen wir – einprägsamen Darstellungen der „Alten Damen“ auf dem Narren-Altar erinnern an frühere Werke.

Wie Chantal de Ventouse tragen auch die übrigen Tratschbasen kunstvolle Phantasienamen: Blasius von Labergosch, Petronilla Apollonia Schnäbele, Anton Kuhschwanz, Maximus vom Gärtle oder – wie der Haus- und-Hof-Fotograf – Kasimir Bopp. Jahr für Jahr ändert sich das Erscheinungsbild der Narren: Im vergangenen Frühjahr zogen zum Beispiel sie mit wilden Tieren durch Weingarten, das Motto lautete „Menagerie“, eine Hommage an ein früher sehr beliebtes Fasnetsmotiv. 2014 etwa war die Truppe als „närrischer Jahrmarkt“ unterwegs. Kern der Fasnet ist für dir Tratschbasen trotz aller Kostüm-Phantasie aber, getreu ihrem Namen, das „Strählen“ – den Leuten während der Fasnet auf der Straße und in den Wirtshäusern unverblümt die Meinung zu geigen. Die Tratschbasen üben so – verkleidet und oft mit verstellter Stimme – das närrische Rügerecht aus, ohne dabei beleidigend oder verletzend zu werden.

Andreas Reutter würde sich wünschen, dass die Tratschbasen weitere freie Narren dazu animieren, sich an der Fasnet in Weingarten zu beteiligen. Dann würde noch ein Stück mehr närrischer Geschichte als Tradition wiederbelebt.