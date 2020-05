Klassenzimmer im Kofferraum: Wie Weingartener Lehrer in der Krise arbeiten

Seit zwei Monaten sind für die meisten Schüler die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Der Unterricht findet überwiegend zu Hause statt.

Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Auch für Lehrer. Wie kreativ Pädagogen in dieser Ausnahmesituation sein können, um mit ihren Schülern in Kontakt zu bleiben und sie zum Lernen zu motivieren, das zeigt das Beispiel der Schule am Martinsberg: vom Unterricht aus dem Kofferraum bis zum Einzelgespräch im Videochat.

Von wegen abgetauchte Lehrer, die die Corona-Krise nutzen, um sich einen schlauen Lenz zu machen und ihre Schüler im Regen stehen zu lassen. Als die Rektorin der Schule am Martinsberg, Annette Bernhart, davon erfuhr, ging ihr die Hutschnur hoch. Wo sie und ihre Kolleginnen seit Mitte März, seit die Schulen geschlossen wurden, nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Und sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um den Kontakt zu ihren 230 Schülern der Grundschule in Weingartens Oberstadt zu halten und sie im Homeoffice zu beschäftigen.

Nicht alle Haushalte digital ausgestattet

„Bei uns ist niemand untergetaucht! Jeder und jede zeigt hier wahnsinnig hohen Einsatz im Versorgen der Kinder weit über das Deputat hinaus“, sagt Bernhart. Das geht los mit dem Schnüren des Wochenpaketes für jeden einzelnen Schüler mit Arbeitsblättern und -plänen und genauen Aufgabenstellungen für jeden Tag.

Weil die notwendige digitale Ausstattung nicht in allen Haushalten vorhanden ist, gingen die Lehrerinnen dazu über, die Lernmaterialien allen persönlich zu übergeben. Allein dafür ist ein Arbeitstag erforderlich. So empfangen die Lehrer im Halbstundentakt ihre Schüler samt Eltern einzeln irgendwo auf dem Schulareal zur Übergabe des Arbeitspaketes beziehungsweise Rückgabe des abgearbeiteten.

Rektorin Annette Bernhart (links) und Konrektorin Silke Straßner (Foto: Schule am Martinsberg)

Dieser persönliche Kontakt einmal die Woche, unter Einhaltung der Abstandsregeln, sei zum wichtigen Ritual geworden, sagt die Konrektorin Silke Straßner. Die Kinder würden sich zu diesem Termin herausputzen „wie zur Erstkommunion“ und seien froh, die Lehrer wiederzusehen. Vieles käme dabei zur Sprache, Fragen der Schüler, Sorgen der Eltern, Ermutigung durch die Lehrer, durchzuhalten, was von Woche zu Woche schwieriger sei, weil der Frust über home-schooling zunehme. Kommen die Schüler nicht zu dieser Übergabe, fahren die Lehrer von Haus zu Haus mit dem „Klassenzimmer im Kofferraum“ und unterrichten ihre Schüler nach dem Bauchladenprinzip an der Haustüre unter Einbeziehung der Eltern und Wahrung des nötigen Abstandes. Gerade auch Familien von Kindern der internationalen Klassen, seien für diesen Service sehr dankbar.

Lehrer auch am Wochenende gefordert

Gab es vor Corona geregelte Dienstzeiten und Stundenpläne, sind Lehrer jetzt auch abends und am Wochenende gefordert. Allzeit erreichbar über Telefon und digitale Kanäle reagieren sie auf Mails und Nachrichten der Erst- bis Viertklässler, kommentieren Hausaufgaben, korrigieren via Bildbearbeitung. Dazu kommt, laut der Schulleitung, ein intensiver Austausch mit Schülern über Internet-Plattformen, sowohl im Klassenchat als auch im Einzelgespräch.

Noch nicht erwähnt sind Videokonferenzen mit den Kollegen und das Sich-Weiterbilden in digitalen Unterrichtsformen und nicht zuletzt die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern nicht im home-office arbeiten können. „Es ist uns wichtig, jedes Kind zu erreichen und zu unterstützen“, betont Bernhart. Mit welchem Einsatz und Ideenreichtum dies in der Schule am Martinsberg geschieht, ist beeindruckend.