Klare Niederlage für TVW-Handballerinnen

Nichts zu holen gab es für die erneut stark ersatzgeschwächten Verbandsliga-Handballerinnen des TV Weingarten am Samstagabend bei der SG Ober-/Unterhausen.

Ohne acht Spielerinnen ging es zum Meisterschaftsanwärter in die Pfullinger Vorstadt. Lediglich dank der A-Juniorinnen, welche bereits zuvor beim Bundesliganachwuchs in Nellingen spielten, konnte Weingarten das Spiel aufgrund der personellen Ausfälle überhaupt antreten. Unter der Woche erhielt Torhüterin Pina Müller ihre Diagnose und fällt nun die komplette Saison aufgrund ihrer Schulterverletzung aus. Die A-Juniorinnen Alicia Neto und Selina Koltan debütierten beim TVW, Johanna Veser stand nach ihrer vierwöchigen Verletzungspause erstmals wieder im Kader.

Die stark auftretenden Gastgeber starteten mit einem 3:0-Lauf, ehe Ann-Kathrin Kübler den ersten Treffer für den TVW erzielen konnte. Die Gastgeberinnen zogen nach Fehlern im Spielaufbau des TVW mit Kontern und durch ihre wurfgewaltige Mirja Wild im Rückraum in der 14. Spielminute bereits vorentscheidend auf 12:2 davon. Die SG nutzte jegliche Lücken in der Abwehr des TVW konsequent aus, freie Chancen endeten in der Anfangsphase oftmals an der gut haltenden SG-Torhüterin. Weingarten bekam erst nach mehreren Umstellungen Zugriff aufs Spiel und konnte bis zum Halbzeitstand von 24:12 die Partie ab der 14. Minute ausgeglichen gestalten.

Mit Wiederanpfiff zog die SG bis zur 39. Spielminute auf 31:13 davon, Weingartens Trainer Lars Gmünder testete nun viel für die anstehenden Spiele, die Partie endete mit 42:22.

Fazit: einem starken Gegner hat es der TVW teilweise in der Abwehr zu leicht gemacht, musste aufgrund der personellen Ausfälle jedoch in Angriff und Abwehr mit zuvor nie getesteten Aufstellungen spielen.

Am kommenden Samstag erwartet der TVW den Aufsteiger aus Gerhausen, welcher derzeit mit zwei Siegen aus drei Spielen auf dem dritten Tabellenplatz steht.