Klare Niederlage für den SV Weingarten in Albstadt

Aufsteiger SV Weingarten hat in der Fußball-Landesliga mit 0:3 (0:1) beim FC Albstadt verloren. Die Weingartener kassierten in beiden Hälften frühe Gegentore und sind in dieser Saison weiter sieglos.

Kompakt stehen und schnell umschalten – das war die Devise, die Weingartens Trainer Nectad Fetic für die Partie beim Verbandsligaabsteiger ausgegeben hatte. Die Weingartener mussten allerdings früh einem Rückstand hinterherlaufen: Als Innenverteidiger Dominik Delimar einen langen Ball des Gegners zu kurz Richtung eigenen Torwart verlängert hatte, spritzte Albstadts Denis Banda dazwischen und erzielte das 1:0.

Defensiv ließ der SVW ansonsten nur wenig zu und zwang den Gegner immer wieder zu langen Bällen. Vorne hatte Weingarten durchaus gute Möglichkeiten: Zuerst scheiterte Batuhan Asran an Albstadts Torwart Chris-Ian Leitenberger, dann traf Martin Bleile nur den Pfosten – und beim dritten Versuch war Patrick Onuoha zu umständlich: Statt nach einer maßgenauen Flanke von Außenverteidiger Lukas Margreiter direkt abzuschließen, legte der Stürmer noch einmal quer. Der gerade eingewechselte Ilja Nebrigic erzielte kurz nach der Pause das 2:0 für Albstadt. In der 64. Minute vermochten es die Weingartener nicht, nach einem Ballverlust die Räume dichtzumachen, und kassierten durch einen Konter das dritte Gegentor.

„Albstadt war nicht drei Tore besser, die erste Halbzeit meiner Mannschaft war ordentlich“, meinte Weingartens Trainer Fetic. „Aber man merkt dann, dass einigen noch die Fitness fehlt. Momentan habe ich die Wahl: mehr Qualität und weniger Fitness oder weniger Qualität und mehr Fitness.“