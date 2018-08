Kitas qualifiziert sich in der Sprachförderung

Das Kinderhaus Bullerbü in Weingarten ist für seine Teilnahme am bundesweiten BiSS-Projekt ausgezeichnet worden und erhielt die BiSS-Plakette. Auch der Gemeindekindergarten Fleischwangen, der Kindergarten St. Elisabeth in Beuren und der Kindergarten Fürstin Monika in Neutrauchburg wurden ausgezeichnet.

Bei BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift) handelt es sich laut Pressemitteilung um eine Bund-Länder-Initiative zur Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung. An der Pädagogischen Hochschule Weingarten startete 2014 ein Elementar-BiSS-Verbund unter der Leitung von Susanna Roux mit dem Titel „Sprache mit BiSS – Gezielte alltagsintegrierte Sprachbildung in Schlüsselsituationen“.

Nachdem im ersten Durchgang bereits drei Kindergärten aus Weingarten am zweijährigen berufsbegleitenden Qualifizierungsprojekt teilnahmen, partizipierten im zweiten Durchgang vier weitere Kindergärten aus Oberschwaben daran. Das Ziel der BiSS Qualifizierung liege darin, die Qualität der alltagsintegrierten Sprachbildung in Kitas (und Grundschulen) zu optimieren. Hierbei werde auf den gezielten Einsatz von empirisch bewährten Sprachförderstrategien zurückgegriffen, die in alltäglichen Schlüsselsituation angewendet werden. Als Schlüsselsituationen würden regelmäßig wiederkehrende, damit vorhersehbare und planbare (Alltags-)Situationen, wie beispielsweise Vorlesen oder Mahlzeiten verstanden, die sich für den gezielten Einsatz von Sprachförderstrategien eignen.

Zur Sicherung des Transfers in die Praxis würden ein begleitendes Coaching und der Einsatz eigener und fremder Videos beitrage. Im ersten Jahr hätten jeweils die Hälfte der Teams aus den vier Einrichtungen teilgenommen. Im zweiten Jahr wurde die andere Hälfte der Teams qualifiziert. Ebenfalls teilgenommen hätten Vertreterinnen der Grundschule Neutrauchburg sowie der Schule am Martinsberg in Weingarten. Alle Qualifizierungsteilnehmerinnen erhielten am 21. Juni 2018 das BiSS-Zertifikat. Mit der feierlichen Überreichung der offiziellen BiSS-Plakette dürften sich die Einrichtungen nun auch nach außen stolz als BiSS-Einrichtung präsentieren.

Die Qualifizierung sei darüber hinaus extern empirisch evaluiert worden durch ein Forschungsteam der Leibniz Universität Hannover, der Technischen Universität Braunschweig und der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Ziel dieser Evaluation im Kontext der BiSS-Initiative sei es, gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über die Qualität der Umsetzung und über die Wirksamkeit der Maßnahmen zu gewinnen. Die Ergebnisse würden auf der BiSS-Jahrestagung in Braunschweig im November 2018 präsentiert.