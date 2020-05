Kitas in Weingarten bleiben am Montag zu

Viele Eltern hatten die Hoffnung, dass am 18. Mai eine Wiederöffnung des Regelbetriebs an Kindertagesstätten (Kitas) stattfinden werde. Auf die Ankündigung der Kultusministerin sei bislang aber noch keine rechtskräftige Verordnung beziehungsweise Herausgabe eines verbindlichen Maßnahmenkatalogs für eine hygienekonforme Wiederöffnung erfolgt, so Doris Konya, Abteilungsleiterin Familie und Soziales.

Die Stadt Weingarten tausche sich eng mit den jeweiligen Trägern aus und befinde sich bereits in der Abstimmung und Planung, jedoch müssen zunächst die offiziellen Regelungen und Auflagen des Landes abgewartet werden. Aus diesem Grund wird es am 18. Mai keine Öffnung des Regelbetriebs an Kitas geben.

„Kindertagesstätten können erst wieder geöffnet werden, wenn die nötigen Hygieneauflagen erfüllt werden“, erklärt Konya. „Unseres derzeitigen Wissensstandes nach, dürfen maximal 50 Prozent der vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) genehmigten Plätze belegt werden“, so Konya.

In einem ersten Schritt wolle man Vorschulkinder aufnehmen. Weitere Kriterien werden in enger Abstimmung mit den Trägern noch festgelegt. Da kein Anspruch auf eine Betreuung im bisherigen Umfang bestehe, man jedoch möglichst vielen Kindern eine Betreuung anbieten wolle, werde voraussichtlich mit jeweils zwei Gruppen gearbeitet: Gruppe A am Montag und Dienstag, Gruppe B am Mittwoch bis Freitag.

In der darauffolgenden Woche hat Gruppe A die Betreuungszeit von Montag bis Mittwoch und Gruppe B den Donnerstag und Freitag.

Konya bestätigt, dass alle Kitas in Weingarten eine Betreuung anbieten werden. Eltern werden von ihren jeweiligen Kitas Informationen erhalten, sobald die neue Corona-Verordnung vorliegt.