Kirchengemeinde St. Martin unterstützt Bildungsprojekte

Im Kirchengemeinderat St. Martin Weingarten (Basilika) gibt es mehrere Ausschüsse. Einer davon ist „Mission – Eine Welt“. Aus christlicher Überzeugung heraus sollen soziale und karitative Projekte unterstützt werden.

Als erstes Projekt unterstützen wir „Vamos Juntos“, eine gemeinnützige Organisation, die in La Paz in Bolivien soziale Straßenarbeit leistet. „Die gesellschaftliche Position der Schuhputzer*innen entspricht ihrer Arbeitsposition – zu Füßen der Menschen. Die Organisation setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen der Schuhputzer*innen und ihrer Familien bezogen auf Bildung, Gesundheit und gesellschaftliche Anerkennung nachhaltig zu verbessern.“ (Auszug aus der Homepage). Ein Mitglied des Ausschusses (Lena Beck) hat dort ihren Freiwilligendienst geleistet und die Idee zur Unterstützung mitgebracht.

Als zweites Projekt fördern wir den Neubau einer Grundschule in Pangaribuan, Nordsumatra, Indonesien durch die Franziskanerinnen von Reute und ihrer Schwesterngemeinschaft vor Ort. Diese trägt zwar stolze 40 Prozent der Baukosten selbst, ist aber natürlich auch auf Unterstützung aus Deutschland angewiesen. In der Region leben verschiedene Stämme und Religionen. Muslime und Christen wohnen in dieser Region friedlich nebeneinander und es ist den Franziskanerinnen ein wichtiges Anliegen, dieses friedliche Nebeneinander zu einem guten Miteinander werden zu lassen.

Das Problem der Landflucht mit sozialen Folgen wie Verelendung, Drogenmissbrauch, Prostitution, Radikalisierung und so weiter ist allgegenwärtig. Um dies zu verringern, soll eine qualitativ bessere Grundlage für Bildung geschaffen werden, da diese der einzige Ausweg aus der schwierigen Situation ist. Viele Menschen sind bereit, Grundstücke zu veräußern, um ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen.

Gleichzeitig können Erwachsene als Lehrer/ Lehrerinnen oder im Gebäudemanagement eine Arbeitsstelle vor Ort finden.

Wenn Sie diese Projekte unterstützen wollen, erbitten wir ein Spende auf das Konto der Gesamtkirchenpflege Weingarten: DE94 6505 0110 0086 5026 01, Stichwort „Eine Welt“. Bitte vergessen Sie nicht Name und Adresse, damit Ihnen eine Spendenbescheinigung zugeschickt werden kann.

Wir werden Sie über den Fortgang der Projekte an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.