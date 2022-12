Kindergarten und Kultur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 9. Dezember machten sich die Kinder und Erzieherinnen der PH-Kita Mullewapp auf den Weg in den Schlossbau der PH Weingarten. Dort ist noch bis zum 25. Januar die gesamte Sammlung der „Galerie der Aufrechten“ des Studentenwerks Weiße Rose zu sehen.

Im Vorfeld wurde besprochen, dass wir auf der Ausstellung Porträts mutiger Menschen anschauen werden. Gemeinsam haben wir erarbeitet, was für die Kinder Mut bedeutet (auf einen Baum klettern, Stopp sagen …) und was die Menschen, die wir in der Ausstellung sehen werden, mutiges getan haben (anderen Menschen geholfen, für andere gekämpft, Menschen bei sich aufgenommen …).

In der PH angekommen, wurden alle Porträts genau angeschaut. Jedes Kind hat sich sein Lieblingsporträt ausgesucht und wurde mit diesem fotografiert. Wir von der PH-Kita Mullewapp empfehlen den Besuch dieser besonderen Ausstellung! Mehr Infos zur Kita unter www.ph-kita.de und zur Ausstellung unter www.dsk-nsdoku-oberschwaben.de