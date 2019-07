Von Aalener Nachrichten

Das Team um den SHW CT-Geschäftsführer und Pluta-Sanierungsexperten Marcus Katholing hat am Donnerstag das Grundstück der ehemaligen Gießerei SHW CT Wasseralfingen an die Firma Gebrüder Rieger aus Aalen verkauft. Diese will ihren Firmensitz dorthin verlegen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Für die Gläubiger erhöht der Verkauf die Quote.

„Der Erhalt des gesamten Unternehmens SHW CT in Wasseralfingen war immer unsere oberste Priorität.