Kinder tanzen und boxen beim Nikolausturnen in Weingarten

Beim Nikolausturnen am vergangenen Sonntagnachmittag in der Großturnhalle in Weingarten haben mehr 400 Kinder und Jugendliche gezeigt, was sie das ganze Jahr über im Turnverein Weingarten trainieren, üben und wagen. Vor vollen Zuschauerrängen und unter den strengen Augen von Nikolaus und Knecht Ruprecht hatten große wie kleine Leichtathleten und Kunstturner, Kickboxer und Basketballer und Tanzmäuse einen Heidenspaß, ihr Können zu zeigen. Laut Erstem Vorstand des TV Weingarten 1861, Rolf Wilhelm, sind mehr als 700 Mitglieder im Turnverein registriert. Über 400 der Nachwuchssportler waren beim diesjährigen Nikolausturnen aktiv, das Jochen Kucera organisiert hatte. Durch den Nachmittag führten mit Silja Dent, Mia Niederberger und Emilie Peschek drei junge Sportlerinnen, musikalisch untermalt wurde das Nikolausturnen von der Bläsergruppe Rudi Kränzler.