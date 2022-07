Die Kinder-Olympiade startet am Samstag, 30. Juli, um 10 Uhr in der Innenstadt von Weingarten. Die ersten 150 Kinder dürfen sich um 9.30 Uhr bei Sport Grimm ein Olympia-T-Shirt abholen.

Die Kleineren Olympioniken bis fünf Jahre gehen beim Bambini-Parcours am Löwenplatz an den Start. Die Teilnehmer zwischen sechs und elf Jahren können an 14 Stationen ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis stellen. Eine Medaille sowie ein Siegerfoto sind allen Olympioniken gewiss. Die Chance auf das Mountainbike als Hauptgewinn und weitere Gewinne, haben alle, die bei der Siegerehrung ab 14.30 Uhr dabei sind. Einkaufsgutscheine und verschiedene Eintrittskarten gibt es auf dem Siegertreppchen für die jeweiligen Altersklassen. Alle Kinder bis 14 Jahre können beim Kistenklettern hoch hinaus und haben die Chance auf den Stadtmeistertitel im Kistenklettern.

Parallel zur Kinder-Olympiade findet von 11 bis 18 Uhr im Stadtgarten das Vierte Internationale Breakdance Battle statt. Tänzer aus der ganzen Welt liefern eine Show und bieten von 11 bis 12.30 Uhr einen Workshop für Einsteiger mit„ExNatic Flava“ an.

Startkarten für die Olympiade sind noch am Freitag, 29. Juli, für zwei Euro bei Sport Grimm und im Stadtmarketingbüro erhältlich. Kurzentschlossene haben am Samstag, 30. Juli, bis 12 Uhr noch die Möglichkeit, sich Startkarten zum Preis von drei Euro im Stadtmarketingbüro zu besorgen. Die Kinder-Olympiade in Weingarten ist eine Kooperation der Kindersportschule, der Jugendsportschule, dem Stadtmarketing und der teilnehmenden Vereine. Finanzielle Unterstützung leistet der örtliche Handel, der eine Patenschaft für die Vereine übernimmt.