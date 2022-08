400 Teilnehmer treten bei Kinder-Olympiade gegeneinander an

Die 21. Weingartener Kinder-Olympiade und das 4. International Breakin‘ Battle fanden am vergangenen Samstag bei bestem Wettkampfwetter in Weingarten statt. Mehr als 400 Wettkämpfer und Wettkämpferinnen stellten an verschiedenen Sportstationen ihr Können unter Beweis.

Zuvor hatte Oberbürgermeiser Clemens Moll die Olympiade eröffnet und es wurden rund 150 Gratis-T-Shirts an die Olympioniken verteilt. Die 14 teilnehmenden Vereine und Organisationen wurden durch etwa 100 ehrenamtliche Helfer unterstützt.

Kinder messen sich beim Kistenklettern

Beim Kampf um die Stadtmeisterschaft im Kistenklettern konnten sich auch die größeren Kids vor vielen Zuschauern untereinander messen. Simon Voggel schaffte das Stapeln aller Kisten in 24 Sekunden, zehn Sekunden schneller als der Zweitplatzierte.

Auch die großen, internationalen Tänzer beim Breakin‘ Battle stellten ihr Können vor begeistertem Publikum auf der Stadtgartenbühne unter Beweis. Parallel hierzu konnten sich die kleineren Fans beim Quatschmobil im Stadtgarten austoben.