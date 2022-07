Kinder-Olympiade in der Innenstadt

Die Vereine Weingartens laden gemeinsam mit den Geschäften der Innenstadt am Samstag, 30. Juli, zur Kinder-Olympiade ein. Dazu zählen Bambini-Parcours, 14 Stationen in der Innenstadt, Stadtmeisterschaft im Kistenklettern und das International Breakin´ Battle.

Die ersten 100 Olympioniken bekommen bei Sport Grimm am Veranstaltungstag um 9.30 Uhr ein Gratis-T-Shirt um beim Einlaufen um 10 Uhr ab dem Münsterplatz dabei zu sein. Die Kleineren bis fünf Jahre bestreiten den Bambini-Parcours am Löwenplatz. Die Sechs- bis Elfjährigen starten zum Wettkampf an den verschiedenen Stationen in der gesamten Innenstadt. Von 10 bis 18 Uhr findet außerdem das Breakin´ Battle auf der Stadtgartenbühne statt. Hier lernen die Kinder und Jugendlichen bei den Workshops von den internationalen Tänzern. Auch eine Stadtmeisterschaft im Kistenklettern wird ausgetragen.

Die Startkarten sind im Vorverkauf ab Montag, 18. Juli, zum Preis von zwie Euro bei Sport Grimm, Karlstraße 6, und im Stadtmarketingbüro erhältlich. Kurzentschlossene erhalten am Samstag, 30. Juli, von 9 bis 12 Uhr noch Startkarten zum Preis von drei Euro im Stadtmarketingbüro in der Kirchstraße 18.