Kinder erhalten besondere Taufe

Eine besondere Taufe haben 18 Kinder am Wochenende durch die drei evangelischen Pfarrer Horst Gamerdinger, Steffen Erstling und Stephan Günzler bekommen. In den vergangenen Jahren, teils auch bedingt durch die Corona-Pandemie, gingen die Zahlen der Taufen zurück und so überlegten sich die drei Pfarrer der Kirchengemeinde Weingarten, Schlier und Berg etwas Besonderes. An einem spirituellen Ort am Hofgut Nessenreben durften die größeren Taufkinder ihr Taufwasser aus dem Stillen Bach selber schöpfen und mit diesem heiligen Wasser wurden die Täuflinge in einem Gottesdienst unter freiem Himmel getauft. Musikalisch umrahmt durch den Posaunenchor, unter anderem mit dem Lied „Wasser des Lebens“ feierten die Kinder und Angehörige das besondere Tauffest. Foto: Elke Obser