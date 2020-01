Kinder blicken aufs Innere von Siri und Alexa

Was würde passieren, wenn die digitalen Assistenten Siri und Alexa miteinander sprächen? Würden sie sich Pizza bestellen und einen netten Abend verbringen? Wie Informatik unseren Alltag prägt und wie diese Technik funktioniert, erklärte Professor Thomas Bayer von der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) jungen Zuhörern bei der Kinderuni Ravensburg-Weingarten, teilt die RWU mit.

Bayer ist Professor für ERP-Systeme, Cloud Computing und Data Science im Studiengang Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Mit dabei habe er seine zehnjährige Tochter Caro gehabt, die ihren Vater bei der Kinderuni als Assistentin unterstütze. Um Assistenten sei es auch bei Bayers Vorlesung gegangen, allerdings über digitale Assistenten. Die könnten sich auf kleinen tragbaren Computern befinden oder auch auf dem Smartphone. Bekannteste Beispiele seien Siri und Alexa.

„Die Hardware kann nicht wirklich viel“

Die Hardware der digitalen Assistenten sei dabei nicht so wichtig, Bayer hatte zur Veranschaulichung das Innere eines solchen Gerätes mitgebracht – eine unspektakuläre Platine. „Die Hardware kann nicht wirklich viel“; sagte er. Der Trick läge in der Cloud, an die der digitale Assistent die Sprachbefehle schicke, sobald er seinen Namen hört, etwa „Alexa“. Aus den vom Nutzer gesprochenen Worten, die das integrierte Mikrofon ständig mitanhöre, nähme der Assistent erst dann Befehle auf, sobald er dieses bestimmte Wort vernähme. Und diese Anweisungen würden dann aufgezeichnet, in die Cloud geschickt und ausgeführt. Von Siri, Alexa oder anderen Assistenten käme dann die – hoffentlich passende – Antwort.

Miteinander sprechen, das können die digitalen Assistenten laut Bayer noch nicht. Die künstliche Intelligenz reiche noch nicht für natürliche Dialoge. Alexa und Siri würden also selbst ohne Aufsicht keine Partys miteinander veranstalten. Und auch fürs Katzenfüttern reiche es nicht bei den digitalen Assistenten, führte Bayer vor. Denn künstliche Intelligenz sei immer nur Spartenwissen. „Ein Schachcomputer kann Großmeister im Schach schlagen, aber er kann keine Verkehrszeichen lesen“, fügte der Informatik-Experte hinzu.

Turing-Test: Mensch oder ein Computer?

Und zum Schluss gab es laut Mitteilung noch eine kleine Aufgabe: Die jungen Studenten hatten sich den sogenannten Turing-Test angesehen. Sie bekamen einen Chat vorgelegt, bei dem zumindest einer der Chat-Partner ein Mensch ist. Die Frage war nun, ob der andere Chat-Partner ein Mensch oder ein Computer ist. Ist die künstliche Intelligenz also schon so gut, dass man sie nicht mehr von der menschlichen unterscheiden kann? Die Kinder hätten richtig geraten: Der Chat-Partner im Beispiel war eine Maschine, die Antworten waren teils verräterisch unpassend. Die Maschine hatte also den Turing-Test nicht bestanden und wurde entlarvt.