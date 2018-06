Kind wird von Auto erfasst und läuft schwer verletzt davon

Schwere Verletzungen hat sich ein zehnjähriger Junge am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Postplatz“ in Weingarten zugezogen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Skoda von der Abt-Hyller-Straße kommend in Richtung Heinrich-Schatz-Straße, als das Kind unvermittelt hinter Mauer am linken Fahrbahnrand auf die Straße vor das Auto trat. Die Frau erfasste das Kind mit der Fahrzeugfront, dieses lief ohne sich helfen lassen zu wollen davon. Am späten Abend meldete sich eine Familienangehörige des verletzten Kindes beim Polizeirevier Weingarten und gab an, dass der Zehnjährige aufgrund seiner Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.