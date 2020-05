Kind stürzt in Weingarten vom Rad und verletzt sich schwer

Ein Kind ist am Dienstagnachmittag in der Schwabenstraße in Weingarten auf regennasser Fahrbahn mit dem Fahrrad ausgerutscht und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wollte der sechs Jahre alte Junge um kurz nach 16 Uhr auf Höhe eines Sportheimes abbiegen und verlor dabei die Kontrolle über sein Mountainbike. Bei dem Sturz brach er sich einen Knochen, weshalb er vom gerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.