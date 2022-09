Autofahrerin übersieht 8-Jährige an Weingartener Zebrastreifen

Eine 8-Jährige ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf einem Zebrastreifen in der Weingartener Sankt-Longius-Straße von einer Autofahrerin übersehen und erfasst worden. Glücklicherweise erlitt das junge Mädchen nur eher leichte Verletzungen.

Mädchen ins Krankenhaus gebracht

Die 8-Jährige rannte laut Zeugen wohl über den Fußgängerüberweg, was die 43-jährige VW-Lenkerin zu spät bemerkte und nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Durch den Zusammenstoß fiel das Kind auf die Straße und verletzte sich im Gesicht. Es wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Kleinwagen der 43-Jährigen entstand ein Schaden von rund 500 Euro.