Kilian Eberwein springt zu Bronze

Beim Nationalen Barmstedt-Cup in Hamburg, einem wichtigen Nachwuchswettkampf in Deutschland, ist der Trampolinturner Kilian Eberwein vom TV Weingarten Dritter geworden. Kilian Eberwein und sein Mannschaftskollege Benjamin Eyrich hatten zwar laut Mitteilung mit einer Erkältung zu kämpfen, wollten nach Rücksprache mit den TVW-Trainern aber dennoch beim Wettkampf antreten und nach langer anstrengender Anfahrt ihr Glück versuchen.

Kilian Eberwein startete bei den Jugendturnern D und zeigte trotz Erkältung eine starke Pflicht, die ihn auch in der Kür bestärkte. Nach zwei guten Übungen qualifizierte er sich als Zweiter fürs Finale – 0,05 Zehntel hinter dem Führenden Max Kelterer aus Pinneberg. Im Finale war der Weingartener aber deutlich geschwächt und präsentierte sich nicht so stark wie im Vorkampf. Trotzdem zeigte er Kampfgeist, zog seine Übung durch und wurde dafür mit der Bronzemedaille belohnt. Auch Benjamin Eyrich hatte bei der Jugend C mit sich zu kämpfen. Dennoch schaffte auch er eine gute Pflicht und eine respektable Kür und zog als Vierter ins Finale der besten acht Trampoliner seiner Jahrgangsklasse ein. Wie sein Vereinskamerad Eberwein konnte aber auch Eyrich aufgrund seiner Erkältung nicht sein gewohntes Können zeigen und traf seine Übung nicht optimal. Letztlich belegte Benjamin Eyrich den sechsten Platz.