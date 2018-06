Kfz-Innung blickt auf positives Jahr zurück

Die diesjährige Versammlung der Innung des Kfz-Gewerbes Bodensee-Oberschwaben fand im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten statt. Mit aktuell 221 Mitgliedern ist sie die größte Innung der Kreishandwerkerschaft.

2016 war für die Innungsbetriebe im Schnitt ein sehr positives Jahr, berichtete Obermeister Volker Etzel über die aktuelle Lage. Mit 3,35 Millionen neu zugelassenen Autos wurde eine Steigerung um 4,5 Prozent zum Vorjahr erreicht. Trotz aller Bemühungen komme die E-Mobilität noch nicht so recht in Fahrt, sagte Etzel. Die starke Verbindung zum klassischen Verbrennungsmotor sei ungebrochen.

Die Ausbildungszahlen sind laut dem Obermeister im vergangenen Jahr im Kfz-Handwerk landes- und bundesweit stabil geblieben. Da dies in Zukunft aber nicht so bleiben werde, bat der Obermeister die Innungsmitglieder: „Es werden weniger, bitte bilden Sie aus – wir brauchen Nachwuchs.“ Die Innung unterstützt die Berufsausbildung durch vielfältige Maßnahmen und hat im vergangenen Jahr über 90 Absolventen zu vermelden.

Franz Moosherr, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ravensburg, stellte die positiven Finanzen der Innung sowie den Haushaltsplan für 2017 vor. Bei den Vorstandswahlen wurden Volker Etzel als Obermeister und Werner Göldner als sein Stellvertreter einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind wie bisher Helmut Detzel, Rolf Diemer, Siegfried Lutz (in Abwesenheit), Herbert Oelhaf, Wilfried Reichle, Willy Schray und Ralf Stark. Karin Wald kandidierte nicht mehr, Hanna-Vera Müller tritt als Nachfolgerin dem Innungsvorstand als Pressesprecherin bei.

Für ihre zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit wurden Igor Etzler, Ralf Hübner, Frank Grimm, Helmut Kieble, Mesut Ucar, Savas Tastan, Michael Vinyarszky geehrt. Franz Gessler erhielt neben dieser auch noch die Urkunde für neun Jahre Vorstandsmitgliedschaft. Für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit erhielten Stefan Wagner, Ralf Stark, Stefan Miehle, und Wolfgang Heilmeier die Anerkennung. Nach 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit wurde Herr Göldner geehrt. Für zehn Jahre Kursleiter und Dozent im Kfz-Meister Kurs erhielt Franz Brielmayer und für sieben Jahre Wolfgang Fecker eine Auszeichnung.

Im Anschluss an die Versammlung hielten Norbert Kurz und Reinhard Barann spannende Fachvorträge. Obermeister Etzel beschloß die Innungsversammlung mit einem Zitat von Roman Herzog: „Seien sie friedliebend, freiheitsliebend, leistungsstark, um Gerechtigkeit zumindest bemüht, zur Solidarität bereit, tolerant, weltoffen, und was mir am wichtigsten erscheint, seien sie unverkrampft.“