KFC in der Region? Das ist dran an den Gerüchten

Die Hühnchen-Fastfood-Kette KFC will in Deutschland Hunderte neue Filialen eröffnen. Schwäbische.de ist Gerüchten über neue Restaurants in der Region nachgegangen.

Im gerade entstehenden Syrlin-Quartier an der Ecke Ravensburgerstraße, Franz-Beer-Straße und Syrlinstraße in Weingarten wird es schonmal kein Restaurant der Fast-Food- Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) geben.

Entsprechend kursierende Gerüchte, das amerikanische Unternehmen würde in die geplante 333 Quadratmeter große Restaurantfläche einziehen, dementierten sowohl die Stadt Weingarten als auch der Überlinger Projektentwickler Lake Estates, der im Auftrag des Investors das Nutzungskonzept erstellt hatte.

„Nicht erwünscht, nicht geplant“

„Eine Systemgastromonie im Syrlin-Center ist nicht erwünscht und nicht geplant“, teilte die Stadt auf Anfrage in einer Presseerklärung mit. „Ein KFC passt überhaupt nicht in die Ausrichtung des Gebäudes“, sagte Benjamin Semet von Lake Estates. An den Gerüchten sei nichts dran. KFC teilte in einer Stellungnahme mit, keinerlei Auskünfte über geplante Restaurant-Eröffnungen zu geben.

Auch in Friedrichshafen scheint sich der Hühner-Brater noch nicht näher umgehört zu haben. „Uns liegt derzeit keine Standortsuchanfrage von KFC vor“, teilt Thomas Goldschmidt vom Stadtmarketing Friedrichshafen mit. Falls KFC in Friedrichshafen allerdings einen Standort suchen würde, würde die Stadt zuerst wissen wollen, welches Konzept realisiert werden soll.

Verpönter Autoschalter

„Das Stadtmarketing steht neuen Drive-Thru-Standorten egal welchen Anbieters grundsätzlich reserviert gegenüber, da wir kein Interesse an einer Stärkung der grünen Wiese haben“, so Goldschmidt. Damit macht er deutlich, dass man keinen Fastfood-Standort mit Autoschalter irgendwo außerhalb des Zentrums zu wünschen scheint.

„Da KFC eine bekannte Marke ist und für einige Altersgruppen eine Zugkraft hat könnten aber ein ‚Foodcourt‘- oder ein ‚Inliner- KFC Restaurant‘ an bestimmten Standorten eine Bereicherung sein“, sagt Goldschmidt weiter. Letztendlich hänge die Beurteilung immer vom konkreten Standortwunsch und dem beabsichtigten Konzept eines Unternehmens ab.