Kerze entzündet Mülltonne

Der unachtsame Umgang mit einer Kerze war die Ursache für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Montagmorgen gegen 0.30 Uhr im Dürerweg. Das teilt die Polizei mit. Eine Bewohnerin hatte die Kerze in ein Regal auf ihrer Terrasse gestellt. Die Wärme schmorte ein Loch in die unmittelbar danebenstehende Mülltonne, sodass sich kurz darauf das darin befindliche Papier entzündete. Löschversuche der Anwohner scheiterten, weshalb die Feuerwehr anrücken und die Flammen bekämpfen musste. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte eher gering ausgefallen sein.