Keine „weihnachtliche Gnade“: Raserin nach Rennen zu Geldstrafe verurteilt

Eine junge Ravensburgerin ist wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen vom Amtsgericht Ravensburg zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden. Richterin Angelika Schneider bestätigte am Freitag auch das fünfmonatige Fahrverbot, das aber längst abgegolten ist, da die Raserin ihren Führerschein direkt nach dem Rennen im Februar abgegeben und seitdem nicht wieder bekommen hatte.

„Das ist ja fast ein ganzes Jahr her“, stellte Schneider bei der Urteilsverkündung fest. Daher kann die 23-Jährige nun einen neuen Führerschein bei der Führerscheinstelle beantragen, muss dafür aber wohl eine medizinisch-psychologische Untersuchung, besser bekannt als MPU, überstehen.

Genau das hatte Rechtsanwalt Klaus-Martin-Rogg seiner Mandantin eigentlich ersparen wollen. Im Gegensatz zu zwei weiteren Beschuldigten, die nach dem ersten Prozesstag im November ihren Einspruch gegen den Strafbefehl wegen des „illegalen Kraftfahrzeugrennens“ zurückgenommen hatten, setzte Rogg auf eine Einstellung des Verfahrens.

Daher bat er am zweiten Verhandlungstag Staatsanwalt Michael Höhn um „weihnachtliche Gnade“. Schließlich habe seine Mandantin das Rennen nicht geplant, sondern habe nur spontan auf einem kleinen Teil der gesamten Strecke teilgenommen. Dem widersprach Höhn aber direkt: „Eine Einstellung sehe ich nach wie vor nicht.“

Mit rund 125 Stundenkilometer durch die Stadt

Bereits am ersten Prozesstag hatten Rogg und die Verteidiger der anderen beiden Beschuldigten versucht, auf eine Einstellung des Verfahrens hinzuwirken. Doch auch wenn die 21 und 22 Jahre alten Männer aus Ravensburg und Weingarten ihre Tat nicht einräumten, wurde relativ deutlich, dass sie am 5. Februar mit ihren 240- beziehungsweise 260-PS-starken Autos ein Rennen von Weingarten nach Ravensburg gefahren waren. In der Spitze erreichten sie wohl bis zu 125 Stundenkilometer, so dass ein Polizeiauto zeitweise nicht mehr folgen konnte.

Die 23-jährige Beschuldigte kannte die jungen Männer zwar nicht, nahm in ihrem BMW mit 190 PS dann aber spontan an der Raserei teil. Alle drei Anwälte hatten Einspruch gegen die jeweiligen Strafbefehle gelegt, weswegen es erst zum Prozess gekommen war.

Doch im Laufe des Tages merkten die Verteidiger der beiden jungen Männer, dass Gericht und Staatsanwaltschaft auch wegen der hohen gesellschaftlichen Bedeutung nicht an eine Einstellung des Verfahrens dachten. Daher nahmen sie ihre Einsprüche zurück. Klaus-Martin-Rogg war sich dagegen sicher, dass er mit einem Verkehrsgutachten noch etwas bewirken könne, weswegen der Prozess gegen seine Mandantin noch einmal vertagt und nun eben fortgesetzt wurde.

Führerscheinstelle unnachgiebig

Von einem Gutachten war am Freitag dann aber keine Rede mehr. Vielmehr nahm Rogg „zähneknirschend“ zur Kenntnis, dass Staatsanwalt Höhn keine weihnachtliche Gnade walten lassen wollte. Der Rechtsanwalt hatte die Zeit zwischen den beiden Sitzungstagen genutzt, um bei der Führerscheinstelle darauf hinzuwirken, dass seiner Mandantin die MPU erspart bleibt. „Trotz meiner nicht ganz unbedeutenden Eloquenz ist das Landratsamt dabei geblieben“, berichtete Rogg.

„Man verlangt insbesondere bei Fahrern, die die Fahrerlaubnis auf Probe haben, eine MPU.“ Ein weiteres Problem für die Führerscheinstelle: Die bisherige Beweisaufnahme konnte nicht zeigen, dass das Rennen nicht geplant war und keine weiteren Personen gefährdet wurden.

Umso wichtiger war es dem Rechtsanwalt, dass im Protokoll festgehalten wird: „Es ist davon auszugehen, dass das Rennen nicht geplant war und die Angeklagte sich spontan dazu entschieden hat teilzunehmen.“ Dem gab Richterin Schneider statt.

Auch wurde notiert, dass die Beschuldigte am Rennen maximal auf einer Strecke von zwei Kilometern teilnahm, die Fahrbahn an dieser Stelle zweispurig war und Fußgänger oder Radfahrer nicht gefährdet wurden. Im Zweifel soll das der 23-Jährigen helfen, den Führerschein einfacher wiederzubekommen. Im Gegenzug beschränkte Rogg seinen Einspruch auf die Geldbuße, also Anzahl und Höhe der Tagessätze.

Unrechtsgehalt offenkundig

Dem stimmte Staatsanwalt Höhn zu und würdigte in seinem nun stark verkürzten Plädoyer, dass die Beschuldigte nicht vorbestraft sei, bereits sehr lange auf den Führerschein verzichten musste und sie deswegen ihren Nebenjob als Fotografin nicht mehr habe ausüben können. Demgegenüber stellte er, dass das Rennen in der Stadt zu einer Uhrzeit stattgefunden habe – zwischen 19.40 und 19.50 Uhr –, zu der noch viele andere Verkehrsteilnehmer unterwegs waren. Und wenn auch keine konkrete, so sei zumindest eine abstrakte Gefahr gegeben gewesen. Daher liege „der Unrechtsgehalt nicht im aller untersten Bereich“. Höhn forderte schließlich 50 Tagessätze zu je 15 Euro.

„Idiotische Idee“

Dem entgegnete Rechtsanwalt Rogg, dass man nicht das gleiche Strafmaß – also die Anzahl der Tagessätze – anlegen dürfe, wie bei den anderen beiden Beschuldigten. Denn diese hätten gemeinsam mit einem dritten Freund das Rennen geplant und gestartet.

„Die Angeklagte kam zur falschen Zeit auf die idiotische Idee mitzumachen“, sagte der Verteidiger. „Sie hatte mit der Planung überhaupt nichts zu tun.“ Man müsse einen Unterschied machen, weswegen er 30 bis 40 Tagessätze zu je 15 Euro forderte. Auch kündigte er an und bestätigte das in der Folge auch nochmal, dass man das Urteil akzeptieren und keine weiteren Rechtsmittel einlegen werde.

Richterin Schneider entschied sich dann für die 40 Tagessätze zu je 15 Euro, also insgesamt 600 Euro. „Das ist keine ganz lapidare Tat“, sagte sie in der kurzen Urteilsbegründung, würdigte aber auch, dass die Beschuldigte sich dem Rennen spontan angeschlossen hatte und mit dem langen Führerscheinentzug bereits erhebliche Konsequenzen habe tragen müssen. Auch Rechtsanwalt Höhn stimmte dem Urteil zu, so dass es nun rechtskräftig ist und die 23-Jährige einen neuen Führerschein beantragen kann.