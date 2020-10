Keine Spieler: SV Weingarten sagt Heimspiel ab

Der SV Weingarten hätte am Samstag um 15.30 Uhr die größte Aufgabe vor der Brust gehabt, die die Fußball-Landesliga, Staffel IV, momentan zu bieten hat: Tabellenführer FC Albstadt hätte ins Lindenhofstadion kommen sollen. Eigentlich. Nun haben die Weingartener die Partie abgesagt: „Wir haben einfach zu viele verletzte, gesperrte oder kranke Spieler“, sagte Weingartens Sportlicher Leiter Ralf Wetzel am Freitagabend.

Laut Wetzel hätte das Trainerteam Thomas Lupfer/Markus Giuliani gegen Albstadt nur zwei (!!) gesunde Spieler im Aufgebot gehabt. Zuletzt hatte sich auch noch Ersatztorhüter Ruben Hildebrand, der den gesperrten Burak Danisan schon in der Partie beim FV Rot-Weiß Weiler vertreten hatte, im Training am Donnerstag verletzt. „Wir haben extra eine Sondersitzung abgehalten“, meinte Wetzel. „Aber die zweite Mannschaft schafft es auch kaum, für den Sonntag ein Team zusammenzubekommen. Und die A-Jugend hat am Samstag selbst ein Spiel.“

Die Absage zeigt aber auch: Der Kader des SV Weingarten ist in dieser Saison sehr dünn besetzt. „Wir waren uns schon im Klaren, dass es eng werden könnte“, sagte Wetzel. „Aber so eine Verletzungs- und Ausfallmisere habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt.“ Der Sportliche Leiter des SVW ist sich allerdings auch im Klaren: „Förderlich für unser Image ist so eine Absage natürlich nicht.“ Aber am Ende sei sie unvermeidlich gewesen.