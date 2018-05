Keine geänderten Parkplätze im Sechserweg

Die Parkplätze im Weingartener Sechserweg werden nicht geändert. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Damit folgten die Räte dem Vorschlag der Verwaltung und lehnten eine Anregung von einigen Anwohnern im Sechserweg ab. Diese hätten die Parkierung gerne geändert, um eine Verkehrsberuhigung zu erwirken. Doch nach Auswertung von sechs Geschwindigkeitsmessungen in 18 Monaten war die städtische Verwaltung zu dem Schluss gekommen, dass dies nicht nötig sei. Denn sechs bis 14 Autos pro Stunde oder weniger als 200 Fahrzeuge in 24 Stunden relativiere die Verkehrsbelastung, meinte Stadtplaner Jens Herbst. Auch hätten sich 90 Prozent der Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 gehalten. Da es auch in anderen Stadtteilen ähnliche Verkehrssituationen gebe, kam die städtische Verwaltung zu dem Schluss, den Gemeinderäten das Festhalten am Status quo zu empfehlen.