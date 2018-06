Keine Fake-News: Narren stürmen Rathaus

Da wurden die Narren im Handumdrehen vor „alternative Fakten“ gestellt: Am Gumpigen Donnerstag versuchten die Plätzler wie jedes Jahr, dem OB den Rathausschlüssel zu entreißen. Doch vom Balkon herab grüßte bei Sonnenschein nicht Markus Ewald, sondern der neue US-Präsident mitsamt Entourage. Als „Fake News“ titulierte der Mann mit der blonden Mähne das närrische Vorhaben, das Rathaus zu stürmen. Genutzt hat es am Ende nichts – die Narren regieren die Stadt.

„Make Winegarden great again“, schreit Donald Trump (oder zumindest einer, der ihm ähnlich sieht) der johlenden Menge vor dem Rathaus zu, im Wind flattern die Sterne und Streifen der US-Flagge. Oberbürgermeister Ewald unter einer orange-blonden Perücke, wilde Parolen brüllend? Das, so wollen die Rathausverteidiger den Narren weismachen, kann nicht sein. Denn Ewald säße längst in Guantanamo, gefoltert nicht durch Waterboarding, sondern durch eine ähnliche Prozedur unter Verwendung von Weingartener Martinsberg-Weißwein.

Auf einem Gerüst neben dem Balkon sieht man den armen Tropf eingesperrt, sich zappelnd gegen das saure Zeug wehrend. Der blonde Präsident – stilecht mit blauem Sakko und roter Krawatte und Mütze – verkündet derweil flankiert von First Lady, Drill-Sergeant, Finanzminister und Freiheitsstatue: „I see you staunen, and runzla die Stirn – how I an die Macht kam, with so wenig Hirn.“

Die Mehrheit, so weit wagt sich der Mann aufs Eis der Demokratie hinaus, habe zwar Markus Ewald zum OB gewählt – „but I have ganz oifach alternative Fakten hergestellt“. Wer hin und wieder im Rathaus verkehrt, erkennt natürlich Ewald unter der Perücke, Bürgerreferentin Maike Kreutz im Pelz als First Lady, Fachbereichsleiter Rainer Beck mit dem Atomkoffer in der Hand als US-Armisten. Als Finanzminister steht Vize-Polizeichef Uwe Stürmer dem wild gestikulierenden und wirres deutsch-englisches Zeug brabbelnden Präsidenten zur Seite. Und Sekretärin Gudrun Scheu hält tapfer die Fackel der Freiheitsstatue in die Höhe.

Ravensburg soll Mauer zahlen

„More Jobs, koine Steura und kaum noch Verbreche – des tu I, dr Donald, euch vollmundig versprecha. Drum hört mir gut zu, wenn I zu euch ruf: I am the best OB, den Gott ever schuf!“ Ziemlich originalgetreu gibt Ewald das große Vorbild wieder. Eine Mauer will er bauen lassen, um die Ravensburger fernzuhalten. Und natürlich sollen die Nachbarn aus dem Süden das Bollwerk auch bezahlen. Dass Fasnet den Winter vertreiben soll, hält OB Trump für eine Erfindung der Narren, auf Fasnetsplaketten will er Strafzölle erheben. Mit Mitbestimmung hat er es auch nicht so: „A solches Regiera, that find I recht gut. So braucht mr koi Gmoindrat, der mittalken tut.“ Unter der Androhung, dass Sergeant Beck seinen Atomkoffer öffnet, will der verrückte Blonde die Narren vor dem Rathaus wegschicken.

Aber daraus wird natürlich nichts: „Koiner in this wonderful City finds you schlau, geschweige denn pretty“, giftet Plätzler-Vize Thomas Gössling zum Balkon hinauf. „Your America isch a großes Land, not always zählt dort nur Verstand.“ Sowieso sei Präsident Donald in Übersee der Chef der größten amerikanischen Narrenzunft. „Mir Plätzler stürmet jetzt des Haus und werfet euch zum Fenster naus.“ Über eine recht niedrige Schutzmauer verschaffen sich die Narren zutritt und erlösen den „echten“ OB aus Guantanamo und von seinen Sauerwein-Qualen.

Wieder als Markus Ewald – ob der Folter noch nach Luft schnappend – übergibt der OB die Macht freiwillig an die Plätzler, aus Dankbarkeit darüber, dass die Stadt vom blonden Präsidenten befreit ist. Und der Mann der alternativen Fakten? Er wird von den Narren in den Süden verbannt. „Zu unsre Nochber in Tower City“, verkündet Thomas Gössling. „Engler, Schuler, Lucha, Rapp – they all drive sicher auf dich ab. You find do friends gar so viel schneller, denn do gibt’s massig Selbstdarsteller. You can als Schwätzer much erreichen – 'cause you are unter Deinesgleichen.“

Donald Trump und auch der echte Oberbürgermeister entmachtet – Plätzlerchefin Susanne Frankenhauser schwingt nun das Zepter und verkündet die Ratsbeschlüsse. Einreiseverbote nach Weingarten wird es nicht geben, auch nicht für Ravensburger. Dafür werden nun Schnellzüge auch den Haltepunkt Weingarten-Berg ansteuern.

Die Narren – auch diejenigen aus dem Rathaus – sind dazu verpflichtet, zweimal täglich zu schnell durch die Radarfallen zu fahren, um der Stadt mehr Geld zu verschaffen. „Von nun an gilt bis mindestens Aschermittwoch: Plätzlerzunft first“, gibt Susanne Frankenhauser den Start in die Fasnet 2017 bekannt. „Maybe Weingarten second.“ Ideen, die wirklich vom neuen US-Präsidenten stammen könnten.