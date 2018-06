Keine Diskussionsrunde und begrenzte Redezeiten

Der Weingartener Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung am Montag die Modalitäten für die Kandidatenvorstellung zur Oberbürgermeisterwahl festgelegt. Am Mittwoch, 1. Juni, dürfen die Kandidaten ihre Inhalte den Bürgern im Kultur- und Kongresszentrum (Kuko) präsentieren. Beginn ist um 20 Uhr. Während die Bewerber entweder 20 oder 30 Minuten Redezeit haben, ist jetzt schon klar: Eine Diskussionsrunde wird es nicht geben.

Alfred Schick, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses und damit auch Versammlungsleiter der Kandidatenvorstellung, erklärte, solch eine Diskussionsrunde sei wenig zielführend. Sollten sich neben den bisherigen Kandidaten, Amtsinhaber Markus Ewald (parteilos) und Klaus Guggenberger (CDU), noch weitere Kandidaten melden, müsse man darauf achten, die Veranstaltung nicht zu stark in die Länge zu ziehen. „Man kann keine vier Bewerber 30 Minuten reden lassen. Das ermüdet die Leute“, sagte er. Hintergrund dabei: Der Gemeinderat hat die Redezeit 30 Minuten pro Kandidaten begrenzt.

Sollte es aber mehr als vier Kandidaten geben, wird die Redezeit auf 20 Minuten pro Redner verkürzt. Sollten die Kandidaten diese Zeit überschreiten, muss Versammlungsleiter Schick mit akustischen oder optischen Zeichen eingreifen. Sollte Schick an diesem Abend verhindert sein, wird der städtische Verwaltungsdirektor Günter Staud als Stellvertreter seine Aufgaben übernehmen.

Bereits ab 19 Uhr können die Bürger sich ein Plätzchen in Welfen- oder Staufensaal sowie auf der oberen Empore im Kuko suchen. Diese Bereiche werden bestuhlt. Eine Bewirtung wird an diesem Abend nicht stattfinden. Um 19.45 Uhr wird dann die Weingartener Stadtkapelle spielen. Im Anschluss daran, um 20 Uhr, folgen der Begrüßung eine kurze Kandidatenvorstellung sowie die Bekanntgabe der Modalitäten.

Kandidaten müssen Saal verlassen

Danach müssen die Kandidaten den Saal verlassen. In separaten Räumen sollen sie nichts von den Reden der anderen Bewerber mitbekommen. Auch nach der eigenen Rede müssen sie den Saal wieder verlassen. Mitarbeiter der Stadt werden darauf achten, dass dies auch eingehalten wird. Sollte der Bewerber nach zweimaligem Aufruf nicht erscheinen, wird der nächste Redner aufgerufen. Der nicht erschienene Kandidat könnte seine Inhalte dann nach dem letzten Redner präsentieren.

Die Reihenfolge der Reden richtet sich nach der Abfolge der Kandidaten auf dem Stimmzettel. Diese orientiert sich wiederum am zeitlichen Eingang der Bewerbungen. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Wenn mehrere Bewerbungen außerhalb von Werktagen oder an Wochenenden eingeworfen werden, entscheidet das Los darüber, wer oben und wer unten auf dem Zettel steht. Das bedeutet im aktuellen Fall, dass das Los über die Listung an erster Stelle zwischen Klaus Guggenberger und Markus Ewald entscheidet. Schließlich hatten beide ihre Bewerbung am zweiten März-Wochenende eingeworfen.

Plakate im Kuko verboten

Darüber hinaus hat sich der Gemeinderat einstimmig darauf verständigt, das Verteilen von Wahlzetteln vor und nach der Veranstaltung außerhalb des Kuko zuzulassen. Das Aufstellen von Plakatständern und Plakatierungen sind dagegen im Gebäude und auf dem gesamten Gelände verboten.