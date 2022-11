KBZO lädt zur Videopremiere UK-Theatercrew goes Rap

Die Stiftung KBZO präsentiert am Freitag, 2. Dezember, in Kooperation mit dem Verein Senseable Art die Videopremiere des Rap-Projekts „Sprich mit mir” der UK-Theatergruppe (Unterstützte Kommunikation). Beginn ist um 18.30 Uhr im Laurentius-Speisehaus (Stefan-Rahl-Straße 10, Weingarten). Die KBZO-SchauspielerInnen, die nicht über eigene Lautsprache, sondern über ihre sogenannten Talker kommunizieren, rappen jetzt auch mit ihren Sprachausgabegeräten. Eingebettet in ein einzigartiges Video, geben die jungen Erwachsenen ihre Gedanken zu ihrem Leben, ihre Wünsche und Erwartungen preis. Gänsehaut ist garantiert, so das KBZO in seiner Pressemitteilung.