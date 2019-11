KBZO-Eltern laden zum Weihnachtsbasar mit Tombola

Unter dem Motto „Mehr als bewegend“ laden der Elternbeirat der Stiftung KBZO am Sonntag, 24. November, zum Weihnachtsbasar mit Tombola ein. Von 13 bis 16 Uhr erwartet die Besucher in den Gebäuden der Geschwister-Scholl-Schule im Argonnenpark in Weingarten (Stefan-Rahl-Straße 10) ein reichhaltiges Angebot an weihnachtlichem Handwerk und Gestecken, Strickwaren, Imbiss, Punsch, Waffeln, Kaffee und Kuchen. Höhepunkt ist die Tombola, bei der viele tolle Preise auf ihre neuen Besitzer warten. Der Erlös kommt ausschließlich Projekten und Wünschen der Kinder und Jugendlichen zugute. Foto: Stiftung KBZO