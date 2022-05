Kaugummidieb beleidigt Polizeibeamte in Weingarten

Ein 23-jähriger Mann aus Weingarten ist am Samstagabend um 21.42 Uhr von weiteren Kunden in einer Tankstelle in der Waldseer Straße beobachtet worden, wie er eine zahlreiche Menge an Kaugummis in seine Hosentasche steckte. Bis zum Eintreffen der Polizei musste der Mann von den Kunden festgehalten werden, da er sonst geflüchtet wäre. Bei der weiteren Abklärung beim Polizeirevier in Weingarten beleidigte er die anwesenden Beamten aufs Übelste, heißt es weiter im Polizeibericht. Wegen Beleidigung und Ladendiebstahls wird er nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.