Katzen-Kastration gegen Massenvermehrung

Sie sind verwildert und desozialisiert, töten viele Singvögel und schließen sich mitunter zu ganzen Rudeln zusammen. Tierschutzverbänden zufolge leben in Deutschland rund zwei Millionen streunende Katzen. Das Problem dabei: Sie können sich selbst kaum ernähren und leben teilweise unter erbärmlichen Bedingungen. Um dem entgegen zu wirken, fängt und kastriert der Tierschutzverein Ravensburg, Weingarten und Umgebung, der an das Tierheim in Berg angeschlossen ist, jede Woche zwischen zwei und sechs Katzen.

„Der Bestand steigt Jahr für Jahr. Wir erwischen nur einen Teil und vermeiden damit eine große Explosion der Population“, sagt Dragos Margaritaru, der Leiter des Tierheimes. „Diese Steigerung wird nur durch Kastration gebremst.“

Denn Katzen vermehren sich extrem schnell. Zweimal im Jahr – im Frühjahr und Herbst – können sie Junge bekommen. Bei vier bis fünf Babys pro Wurf steigt die Population rasant an. „Das ist unglaublich. Nach sechs bis acht Monaten vermehrt sich der eigene Nachwuchs“, sagt Margaritaru.

Katzenpopulation könnte stark steigen

Folgt man Hochrechnungen von Tierschutzverbänden, könnte sich die Katzenpopulation von einem einzigen Paar innerhalb von zehn Jahren auf bis zu 240 Millionen Tiere erhöhen – solange jeweils drei Katzen pro Wurf überleben und diese sich fremde Partner suchen und direkt wieder paaren. „Das wiederholt sich immer wieder. Wichtig ist, dass wir nicht zum Kollaps kommen“, sagt Margaritaru.

Während ein Teil der Jungtiere nicht überlebt oder verwildert, landen andere beim Tierschutzverein in Berg. Rund 150 Babykatzen werden beim Tierheim jährlich abgegeben. Einmal waren es gar 200. „Wir hatten Jahre, in denen wir dachten, dass das gar kein Ende nimmt“, erinnert sich Margaritaru, dessen Team die Babys dann mit der Flasche aufzieht.

Wie viele Katzen in der Region wild leben, kann der Leiter des Tierheimes nicht beziffern. „Das wäre reine Spekulation“, sagt er.

Aktuell versorgt sein Team sechs bis sieben Gruppen mit Futter. Die größte umfasst 15 Tiere. Und das kostet jede Menge Geld. Jährlich wendet das Tierheim mehr als 10 000 Euro für die wilden Katzen auf.

Ein Großteil des Geldes fließt aber auch in die Kastration der Tiere. In den 18 Jahren haben die Tierschützer mehrere Tausend Katzen kastriert. „In Ravensburg und Weingarten sind nicht so viele betroffen wie in den ländlichen Regionen“, sagt Margaritaru. In den Städten seien es jährlich etwa 10 bis 20 Katzen.

Besonders häufig stammen die Tiere aber aus Altshausen und Umgebung, Fronreute, Ebenweiler, Riedhausen, Hoßkirch und Wilhelmsdorf.

Doch vor der Kastration müssen die Tiere erst einmal ausfindig gemacht werden. Meist helfen Hinweise aus der Bevölkerung. Dann wird ein Teil der sechs Lebendfallen des Tierheimes aufgestellt. „Ohne Lebendfalle sind sie nicht zu fangen. Die lassen sich nicht anfassen. Sie sind es nicht gewöhnt und wollen keine Schmuseeinheiten“, sagt Margaritaru, der im Tierheim aktuell etwa 50 Katzen hat, die aber nicht verwildert sind. Denn neben dem Platzbedarf wäre es für die Tiere, die sich an ein Leben in der Natur gewöhnt haben, nicht gut, sie wieder einzusperren. Neben der Kastration werden die Tiere auch auf Krankheiten getestet, geimpft und gechippt. Im Übrigen werden nicht nur männliche, sondern auch weibliche Katzen kastriert.

Möglichkeit der Kastrationspflicht

Ein ähnliches Prozedere würden sich Tierschutzverbände auch von kommunaler Seite wünschen. Denn die Kastration von wilden Katzen ist nur die eine Seite der Medaille. Gerade in ländlichen Bereichen treffen wilde Katzen regelmäßig auf Haus- und Hofkatzen. Diese sind nur selten kastriert und paaren sich mit den wilden Katzen. Theoretisch gibt es vonseiten des Gesetzgebers die Möglichkeit, dass Kommunen eine Kastrations- und Registrierungspflicht einführen. Bundesweit gibt es laut Deutschem Tierschutzbund 624 Kommunen – vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hessen – die das mit Erfolg anwenden. Gleiches gilt für Österreich und die Schweiz. In Baden-Württemberg macht davon noch keine Gemeinde Gebrauch.

„Wir würden das begrüßen. Dann hätten wir bei Weitem nicht das Problem“, sagt Margaritaru. Denn das Tierheim sei in der Lage, mittelfristig alle wilden Katzen zu kastrieren – solange durch die sozialisierten Katzen kein Nachwuchs gezeugt wird. Daher fordert der Tierheimleiter alle Katzenbesitzer auf, auch ohne gesetzliche Vorgabe zu handeln: „Wenn jeder Privathaushalt seine Katzen kastrieren würde, würden wir das in den Griff kriegen.“

Wilde Katzen töten 14 Millionen Singvögel

Eine Verminderung der Anzahl der wild lebenden Katzen hätte auch einen weiteren positiven Effekt. Denn laut Deutschem Jagdverband töten diese zwei Millionen Katzen jährlich 14 Millionen Singvögel. Doch damit nicht genug. Auch reißen die Katzen kleine Säuger, unter anderem auch Hasen, und zahlreiche Reptilien.

Der Bestand der Singvögel ist dadurch allerdings nicht gefährdet, meint Helmut Kraft vom Naturschutzbund Weingarten (Nabu): „Die Gefährdung einer Art ist davon nicht abhängig, aber es ist ein schleichender Prozess.“

Im vergangenen Jahr seien relativ wenige Vögel an den Futterstellen gewesen. In diesem Jahr sei es aber wieder besser geworden. Also könne man daraus keinen Trend ablesen. Dennoch rät Kraft allen Katzenbesitzern, ihre Tiere in der Brutzeit im Frühjahr erst nach dem Mittag aus dem Haus zu lassen. Denn morgens kommen die Jungvögel aus ihren Nestern. „Da passiert dann schnell was“, sagt Kraft. „Wir brauchen die Vögel. Die ganze Biosphäre läuft zusammen. Da darf es keinen Kahlschlag geben.“

