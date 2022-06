Kastanienblüten am Öschweg

Die roten und weißen Kastanienblüten – ideal in den Weingartener Farben – sind in Weingarten am Öschweg immer wieder besonders schön. Sie säumen den Weg vom Gebäude der Industrie- und Handelskammer bis zur Firma Tox Pressetechnik. Schon 2020 kämpften die Freien Wähler Weingarten (FWW) dafür, dass 200 weitere Kastanienbäume gepflanzt werden, um eine Allee zu erzeugen. Das möchte die Stadt auch tun, das Problem ist laut Stadtrat Horst Wiest (FWW) jedoch, dass sich viele Grundstücke links und rechts vom Öschweg nicht im Eigentum der Stadt befinden. Wiest: „Die Verhandlungen mit den Besitzern laufen, wenn sich da aber welche querstellen, kann das aber noch lange dauern. Wenn das mit den Bäumen klappt, wäre das natürlich ein Traum.“ Foto: Roland Beer