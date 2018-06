Kartenvorverkauf für Welfentheater 2018 hat begonnen

Das Welfentheater 2018 präsentiert das Stück „Das Geheimnis der Gabler-Orgel“. Wie die Stadt mitteilt, hat der Kartenvorverkauf am 15. Juni begonnen. Das diesjährige Familien-Theater-Spektakel findet laut Mitteilung wegen Bauarbeiten nicht wie im Vorjahr auf dem Basilikavorplatz, sondern in der Gartenanlage des Schlössle statt. Daher musste der Inhalt des Theaterstücks auch an die neue Kulisse teilweise angepasst werden.

In der Sage, in der es um den Orgelbauer Josef Gabler und seinen Bau der Basilika-Orgel geht, trifft barockes Alltagsleben auf Musikleidenschaft und Aberglaube. Die Vorstellungen finden an folgenden Terminen statt: Die Premiere ist am: Freitag, 29. Juni, 19 Uhr. Weitere Aufführungen finden an folgenden Terminen statt: Sonntag, 1. Juli, 17 Uhr; Dienstag, 3. Juli, 19 Uhr; Donnerstag, 5. Juli, 19 Uhr; Sonntag, 8. Juli, 17 Uhr.

Die Theaterkarten können im Vorverkauf bei der Firma Brumme in der Kirchstraße 15 (Telefon 0751 / 5681441) und bei Raumausstattung Wiest in der Boschstraße 16 (Telefon 0751 / 41409) während der Geschäftszeiten für neun Euro gekauft werden.