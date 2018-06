Kartenvorverkauf für Bockball beginnt

Ab Donnerstag beginnt der Kartenvorverkauf für den Jubiläums-Bockball am 10. Februar im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten. Am Freitag, 10. Februar, gehört das Kultur und Kongresszentrum in Weingarten den Narren, genauer gesagt den Bockstallnarren, die ihr 30-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsball feiern und es dementsprechend ab 20 Uhr krachen lassen.

Geboten werden eine Lasershow, Showtanzeinlagen (Bockstall- und Plätzlerjugend, Laudonia Showtanzgruppe aus Lauingen und die Tanzgruppe der Narrenzunft Ried-Graddla aus Ummendorf), musikalische Einlagen (Schalmeien des Narrenvereins Bockstall, Badische Schalmeienkapelle Freiburg, Ravensburger Schalmeien, Lumpenkapelle Westallgäu sowie Guggamusik der Schussa-Gugga und der Gugga-Gassa-Fetz Band aus Bad Waldsee).

Den musikalischen Rahmen des Abends wird die Band „Time Square“. Außerdem sorgen DJs für Discomusik.

Eintrittskarten für diesen Abend sind ab sofort bei allen Vereinsmitgliedern, Optik Böhler, Elektrofachgeschäft Knörle und Getränkemarkt Kehrer erhältlich.