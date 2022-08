Karolina Petrova ehrt Barbara

Die Schauspielerin und Sängerin Karolina Petrova erzählt und singt am Freitag, 2. September, um 19 Uhr aus dem Leben der Grande Dame des Chansons, Barbara.

Begleitet von Hans-Richard Ludewig am Klavier und Akkordeon nimmt sie das Publikum im Kulturzentrum Linse in Weingarten mit in eine Welt voller Melancholie, Eigensinn und Schönheit, heißt es in einer Ankündigung der Linse. Karten kosten im Vorverkauf 18, an der Abendkasse 20 Euro. Weitere Informationen und der Vorverkauf unter www.kulturzentrum-linse.de.