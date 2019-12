Kalender trifft den Nerv Oberschwabens

„Mir schaffeds“ ist der Titel des Oberschwäbischen Kalenders 2020 – ein Aufruf voller Zuversicht, heimatliche Kultur und schwäbische Mundart zu erhalten und mit Weltoffenheit und sozialem Engagement zu verknüpfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Pädagogischen Hoschschule (PH) Weingarten.

Vorgestellt wurde der Kalender nun im Festsaal der PH. Mitglieder des Vereins zur Förderung von Bildung und regionaler Kultur, die Kalendermacher, erzählten von seiner Entstehung. Außerdem gab Hermann Wax mit Humor und schwäbischem Mutterwitz Beispiele „Zur Etymologie des Schwäbischen“.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der die Schirmherrschaft für die Ausstellung des Oberschwäbischen Kalenders übernommen hat, schreibt in seinem Grußwort, das Rektorin Karin Schweizer verlas: „Den heimischen Dialekt verbinden viele Menschen mit Familie, Freunden und auch mit Beständigkeit und Vertrautheit. Deshalb spreche ich gerne auch vom Dialekt als einer Art mobilen Heimat, die man überall hin mitnimmt und die einen meist nie ganz verlässt. Daher ist es wichtig, dass den Menschen, die Dialekt sprechen, mit Wertschätzung begegnet wird.“

„Es freut mich besonders, dass die Ausstellung des Oberschwäbischen Kalenders in diesem Jahr an der PH Weingarten stattfindet“, sagte Rektorin Schweizer. Als schulisches Projekt werde der Kalender mit seinen schwarz-weiß Fotografien und Grafiken im Zusammenspiel mit passenden Texten in Mundart seit 1987 in Zusammenarbeit zwischen dem Kalenderteam des Vereins zur Förderung von Bildung und regionaler Kultur sowie von Schülern der Region erstellt.

Dem Thema Mundart und Dialekt widme sich die PH unter anderem im Bereich der anwendungsorientierten Forschung zum Umgang mit Dialekt in Grundbildungseinrichtungen. „Um unsere Aktivitäten in diesem Bereich zu stärken, haben wir Anfang des Jahres das Zentrum für Mundart der PH Weingarten gegründet“, informierte Schweizer. Es ziele darauf ab, die Erfassung, Dokumentation und Erforschung von Mundarten sowie die Verwendung von Mundarten in Bildungssituationen intensiv zu fördern.

Im Dialog mit Martin Oswald berichteten Mitglieder des Kalenderteams von der Entstehung als echtes Schulprojekt. „Wir beginnen jedes Jahr mit vielen Fotos von Fotofachschülern aus Bad Saulgau“, erläuterte Elke Mahlke. Eben habe man begonnen, aus 80 bis 100 Fotos die Bilder für den Kalender 2021 auszuwählen. Fachleute würden die dazu passenden Texte und Gedichte zusammenstellen. „Sie treffen immer den Nerv Oberschwabens“, lobte Oswald.

Auf die Frage, ob die Pflege der Mundart eine Renaissance erleben könne, entgegnete Josef Schaut, dass sich mit dem Dialekt viele Erinnerungen verbinden würden. „Er ist eine Sache der Emotion“, so Schaut. Weiter gehe es, wenn sich auch junge Leute mit der Mundart auseinandersetzen und sich mit ihr anfreunden würden. Gefragt nach ihren schwäbischen Lieblingswörtern kamen klingende Begriffe wie hoimelig, muggaseckele als kleinste schwäbische Maßeinheit, hälinga (heimlich) und mögelig (frei übersetzt: angenehm, kuschelig).

Der Oberschwäbische Kalender hat eine Auflage von 7500 Stück und werde laut Pressemitteilung als Gruß aus der schwäbischen Heimat in die ganze Welt verschickt. Die Macher des Kalenders arbeiten ehrenamtlich. So könne jährlich ein Überschuss von bis zu 15 000 Euro aus dem Kalenderverkauf an Ausbildungsprojekte in Entwicklungsländern gespendet werden.