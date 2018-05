Kaan Müller führt die Bestenliste an

Beim Landesoffenen Frühlings-Mehrkampf-Meeting im Weingartener Lindenhofstadion haben die Leichtathleten der LG Welfen gute Leistungen gezeigt. Kaan Müller überzeugte einmal mehr im Hürdensprint.

In der U16 zeigte Kaan Müller (TV Weingarten) starke Leistungen über 100 Meter in 12,38 Sekunden, im Weitsprung mit 5,31 Metern und im Hochsprung mit 1,52 Metern. Überragend ist derzeit aber seine Leistung über die 80 Meter Hürden. Mit erneuter Steigerung auf 11,57 Sekunden führt Müller momentan die württembergische Bestenliste in dieser Disziplin an. Mit seiner Verbesserung im Stabhochsprung auf 2,40 Meter sammelte der Weingartener 4290 Punkte und qualifizierte sich damit für die württembergischen Mehrkampfmeisterschaften im Juli.

Auch Matti Hauck (TVW) steigert sich momentan in einigen Disziplinen: So kam er auf 1,56 Meter im Hochsprung und über 100 Meter mit 12,94 Sekunden erstmals unter 13 Sekunden. Wegen einer leichten Zerrung musste er jedoch nach dem Weitsprung den Mehrkampf abbrechen. Tom Bulling (M15/TSB Ravensburg) glänzte mit 35,80 Metern im Speerwurf und 11,06 Metern im Kugelstoßen. In der M13 kam Emil Bruderrek auf Platz zwei. Er überzeugte mit dem Wurf auf 41,50 Meter mit dem 200-Gramm-Ball.

Im Siebenkampf der Frauen erreichten Julia Welschhoff und Sarah Wieland (beide TVW) die Plätze eins und zwei. Welschhoff zeigte ihre besten Leistungen am zweiten Tag mit dem Speerwurf auf 28,18 Meter und guten 800 Metern in 2:49,55 Minuten, während Wieland über 200 Meter in 28,53 Minuten und verbessertem Hochsprung über 1,40 Meter überzeugte.

In der U20 absolvierte Melina Schlegel (TVW) einen starken Vierkampf mit deutlicher Bestleistung über die 100 Meter Hürden in 16,67 Sekunden. Ihre starke Leistung im Hochsprung von 1,56 Metern und ein guter 200-Meter-Lauf in 28,88 Sekunden brachten ihr Platz zwei in der Vierkampfwertung ein.

Kamps schafft es auf Platz drei

Die drei Vertreterinnen der LG Welfen in der U18 hatten zwar zum Teil persönliche Bestleistungen zu verzeichnen, dennoch lief nicht alles rund. Hanna Rothenhäusler (TVW) stürzte nach acht Hürden und musste sich mit einer Zeit weit über der möglichen zufrieden geben. Der Hochsprung gelang ihr mit übersprungenen 1,40 Meter wieder gut und auch im Kugelstoßen (7,89 Meter) und über 100 Meter (13,83 Sekunden) lag sie im grünen Bereich. Sarah Bernhardt (TVW) musste im Hochsprung eine Nullwertung verkraften, steigerte sich dafür im Kugelstoßen auf die Bestleistung von 10,11 Meter. Mit Teresa Halder (TVW) kamen Rothenhäusler und Bernhardt in der Mannschaftswertung mit 5039 Punkten auf Platz zwei.

Carmen Kamps (TVW/W14), die bereits eine Woche zuvor mit der U16-Mannschaft der LG Welfen einen Siebenkampf absolviert hatte, konnte sich beim Frühlings-Meeting im Lindenhofstadion in einigen Disziplinen steigern und kam mit 3239 Punkten auf Platz drei der Regionalmeisterschaft. Mit 2:31,84 Minuten über 800 Meter ist Kamps derzeit die stärkste Läuferin der LG Welfen über diese Strecke. Zusammen mit Alicia Rosato und Lisa Schenk (beide TVW) belegte sie in einem starken Teilnehmerfeld Platz drei in der Mannschaftswertung.

Bei den jüngsten gestarteten Teilnehmern freuten sich die drei Ravensburgerinnen Katja Hiller, Nadine Pfeffer und Nelly Bulling (alle elf Jahre und vom TSB Ravensburg) über einen zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Auch in der Einzelwertung kam Katja Hiller mit 7,93 Sekunden über 50 Meter, 3,88 Metern im Weitsprung, 1,30 Metern im Hochsprung und der guten Wurfleistung von 30 Metern bei 22 Teilnehmerinnen auf Platz zwei.